南韓氣象廳：北韓核試場附近發生規模2.4地震

日本石川縣能登半島地震發生之後，各界紛紛捐助善款及物資到災區。石川縣七尾市一間小學已經收到相當多救援物資，大廳、教室堆放著一箱箱來自個人與企業的捐贈物品，但如今有人抱怨，其中有諸多沒有用的東西，除了有大量舊衣服，還有2019年就過期的飲料。