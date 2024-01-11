▲南韓氣象廳：北韓核試場附近發生規模2.4地震。（圖／翻攝自南韓氣象廳）
文／中央社
南韓氣象廳指出，北韓豐溪里核子試驗場附近今天晚間發生規模2.4地震，但這起地震似乎是自然現象。
南韓聯合新聞通訊社報導，大韓民國氣象廳（Korea Meteorological Administration）數據顯示，這起地震發生於當地時間晚間7時，震央位在北韓咸鏡北道吉州郡西北方大約41公里處，震源深度20公里。
豐溪里核子試驗場就位在吉州郡，北韓當局曾在這個核試場進行所有6次核試驗。
▲南韓氣象廳：北韓核試場附近發生規模2.4地震。（圖／翻攝自南韓氣象廳）
文／中央社
南韓氣象廳指出，北韓豐溪里核子試驗場附近今天晚間發生規模2.4地震，但這起地震似乎是自然現象。
南韓聯合新聞通訊社報導，大韓民國氣象廳（Korea Meteorological Administration）數據顯示，這起地震發生於當地時間晚間7時，震央位在北韓咸鏡北道吉州郡西北方大約41公里處，震源深度20公里。
豐溪里核子試驗場就位在吉州郡，北韓當局曾在這個核試場進行所有6次核試驗。
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