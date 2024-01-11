巴布亞新幾內亞動亂釀16死　政府宣布進入緊急狀態

▲巴布亞新幾內亞政府宣布進入緊急狀態14天。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港近日爆發嚴重騷亂，引發社會動盪。該國軍警等政府僱員因對薪酬減少及政府加稅的不滿，於1月10日發動罷工，並在示威中爆發暴力事件。騷亂期間，有人縱火焚燒商舖，多家華人商店遭到搶劫。

綜合外媒報導，事件導致至少16人死亡。總理馬拉佩在1月11日宣布全國進入緊急狀態，為期14天，並誓言將有1,000名國防人員隨時待命。他強調對騷亂深感關切，呼籲公民以和平方式表達訴求，同時敦促他們尊重國家秩序。

中國駐巴布亞新畿內亞大使館回應表示，目前尚未有中國公民死亡報告，但有兩名中國公民受輕傷。大使館已向當局提出嚴正交涉，要求採取有力措施，確保中國公民和企業的安全，同時嚴懲肇事者。大使館表示，正全力進行領事保護，為遭受襲擊的中國公民提供必要協助，並提醒當地中國公民和機構加強防範，若遇危險應第一時間聯繫大使館。

政府解釋薪酬減少是由電腦故障引起，並承諾儘快解決問題，以確保安全人員的福利。雖然莫爾茲比港的局勢有所緩解，但國家仍處於緊張狀態中。在緊急狀態期間，當地居民和外國公民應保持警覺，遵守相關安全規定，以確保社會穩定。