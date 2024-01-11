以媒：卡達提出新的加薩協議「終戰條件曝」　以色列已進行審議

▲外媒宣稱，以色列當局10日審議新的停火協議。圖為以色列戰車在以色列與加薩邊境附近行駛。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日在加薩走廊交火至今已3個月。據以媒報導，以色列戰時內閣10日審議了卡達新提出的釋放人質與加薩停火協議，據稱這項提議超越了暫時休戰，為結束戰爭提供可能的條件，包含驅逐哈瑪斯領導人與以色列撤兵加薩等做法。

根據《以色列時報》10日報導，以色列戰時內閣審議了卡達新的加薩停火提議。《以色列時報》引述Ynet等其他媒體報導，卡達的「初步」提議是，以色列允許哈瑪斯領導人平安離開加薩，以換取逐步釋放剩餘被押的人質，同時以色列國防軍結束在加薩的攻勢。

以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）在10日的記者會上表示，目前行動的首要任務是救出人質，至於各種相關協議的傳言，一直都有進展與活動，「一旦有任何準備好的狀況，我們就會立刻更新消息。」

報導還引述Sky News Arabic指出，哈瑪斯也針對卡達提議回應，他們要求以色列用釋放巴勒斯坦囚犯來交換人質，並保證徹底結束作戰，另外，若是不允許哈瑪斯繼續統治加薩走廊的協議，將一概不會接受。