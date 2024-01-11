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警察罷工！巴布亞紐幾內亞暴動15死　商店被洗劫慘況曝光

▲▼ 巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件 。（圖／路透）

▲巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件，首都莫士比港、北部第二大城拉埃（Lae）都出現騷亂，全境至少15人死亡，部分在當地的中國商家遭受波及。巴紐的警察與公共部門10日因減薪展開罷工抗爭，部分民眾洗劫商店、超市，放火燒汽車，陷入騷亂狀態。

▲▼ 巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件 。（圖／路透）

▲警察與公共部門展開罷工抗爭後，民眾的抗議行動逐漸失控 。（圖／路透）

綜合路透、BBC等報導，在警察與公共部門展開罷工抗爭後，民眾的抗議行動逐漸失控，上千人聚集在首都莫士比港（Port Moresby）街頭，許多人拿著似乎是搶來的商品，市區冒出陣陣濃煙。消息指出，莫士比港的騷亂造成8人死亡，拉埃的動亂有7人喪命。

▲▼ 巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件。（圖／CFP）

▲▼許多人拿著似乎是搶來的商品。（圖／CFP）

▲▼ 巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件。（圖／CFP）

到了10日晚間，當局部署士兵、警察恢復值勤之後，大部分動亂情況得到控制。巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）11日發表全國談話，為動亂情況道歉，但也稱不會容忍無法無天的行徑，已增派警力維持秩序。

美國大使館表示，雖然警方已恢復值勤，但情勢依舊緊張。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，正密切注意當地情勢。中國駐巴紐大使館證實，有中國人開的商家遭到破壞搶劫，有多名中國人受到輕傷。

▼首都莫士比港一棟建築物起火，冒出陣陣濃煙。（圖／CFP）

▲▼ 巴布亞紐幾內亞爆發大規模搶劫縱火事件。（圖／CFP）

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