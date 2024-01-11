誤闖跑道新增「警示音」！　日國土省擬推新制：提醒塔台

▲日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本海上保安廳羽田航空基地所屬定翼機2日在執行飛行任務時，誤闖跑道，與日航客機發生追撞意外。事發當時海保機長聽錯塔台指令闖入跑道，並停留40秒，但是因為管制員忙著調度其他飛機，因此未注意到警示系統上顯示的警告燈號。國土交通省目前討論在警示系統中增設「警示音」，以免類似事件再度發生。

根據《共同社》報導，塔台內設有「跑道佔據監視支援功能」，一旦偵測到飛機正準備降落的跑道上有其他機體進入時，塔台螢幕上的跑道會閃爍黃色，侵入機則會顯示紅色。管制員也可以透過該系統確認飛機的具體位置與動向，不過系統發出警示提醒時僅燈光閃爍，不會發出聲音。

▲日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



事發後，作為安全對策，國土交通省討論要在「跑道佔據監視支援功能」加設警示音提醒功能，11日正式確定大方向，預計在不久後即將召開的對策檢討委員會中，與專家共同討論。

不過也有人認為，羽田機場運量繁忙，如果頻繁出現警示音，反而有可能會對塔台管制員的工作產生影響，因此仍需在對策檢討委員會中做出進一步的討論。

塔台管制員在接受調查時曾表示，對海保機下達於跑道旁等待的指令後，並未注意到海保機闖入跑道。而國土交通省作為緊急對策，第一時間在羽田機場塔台增設專人負責監控「跑道佔據監視支援功能」的螢幕，隨時注意是否有飛機闖入跑道。目前也已經確定將改為常態實施。

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