飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」驚險逃死合照曝

▲少年大難不死，與女乘客留下合照。（圖／翻攝自Instagram／Kelly Bartlett）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加航空編號ASA1282航班，5日起飛後不久，突然發生機艙門與部分機身在高空中飛走的驚險事件。機上一名女乘客表示，她目睹一名坐在機艙門附近的15歲少年，身上襯衫瞬間被吸出機外，差點因此喪命，大難不死的2人一起留下合照。

這架從奧勒岡波特蘭機場起飛的波音737 Max 9飛機，5日起飛後不久便發生緊急事故，幸好最後機上177名乘客全都安全返回陸地。當時人在航班上的女乘客凱莉(Kelly Bartlett)後來在IG上分享，15歲少年傑克差點被吸出機外的驚險經過。

凱莉表示，「當時我在從波特蘭起飛的飛機上，起飛15分鐘後，機身一塊牆板突然被炸開，我們當時已在約10,000 英尺的高空，機上充滿了風聲和噪音，座位上方氧氣面罩突然掉下來，大家都很驚慌」。

▲機艙門和部分機身突然脫落。（圖／達志影像／美聯社）

凱莉的身旁剛好是一個空位，後來一名上身赤裸的少年突然坐到她身旁，原來對方就是大難不死的少年傑克。她解釋，「艙門爆開時，傑克剛好坐在艙門旁邊那一排的中間座位，身上襯衫瞬間被吸走，是座位上的安全帶緊緊抓住了他，才救了他一命」，少年的媽媽當時則是坐在走道旁座位。

凱莉表示，傑克雖然沒有上衣，手臂上也有擦傷，但幸好沒有受到更嚴重的傷，健康情況一切良好，「我不敢相信他就坐在這裡，想到他剛剛所經歷到的事件，他心中一定也有很多感觸」。

傑克告訴凱莉，他現在感覺很好，只是很擔心被安排到其他座位的媽媽情況，等到飛機順利落地後，2人決定一起留下合照，以紀念與死神擦身而過的驚險事件。凱莉表示，回想這起事件，她很慶幸沒有造成更嚴重的結果，「傑克真的很幸運，幸好他有繫上安全帶」。