　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全裸無頭女屍「血被抽乾」丟棄葡萄園！　美13年懸案死者身分揭曉

▲▼ 。（圖／翻攝自DNA Doe Project）

▲ 卡普蘭遇害近13年後，身分終於揭曉。（圖／翻攝自DNA Doe Project）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2011年發生一起恐怖事件，一具無頭女屍被棄於加州一座葡萄園，更可怕的是死者的血全被吸乾，屍身還被擺出詭異姿勢，死狀相當悽慘，但案情陷入膠著，直到近年才靠著DNA技術發現死者身分，兇手依然成謎。

綜合《每日郵報》及《紐約郵報》，近13年前陳屍加州克恩郡阿文市（Arvin）葡萄園的死者身分之謎終於解開，美國警方上周宣布，這名女子是當時64歲的女性卡普蘭（Ada Beth Kaplan），來自聖塔克拉拉附近的峽谷鄉村（Canyon Country）社區。

卡普蘭2011年3月29日被發現時死狀詭異，全身血水被抽乾且一絲不掛，有如人體模型一般被擺出像是在做性行為的姿勢，頭部及雙手大拇指被砍下，可見兇手為隱藏她的身分費盡心思。

由於屍體幾乎面目全非，線索僅有剖腹產留下的疤痕及左邊乳房接受切除手術的痕跡，令這起案件陷入膠著，相關文件被封存近10年，直到克恩郡法醫辦公室要求非營利組織DNA Doe Project重新審視此案，經過2年半辛苦研究，才揭開卡普蘭的身分。

DNA證明卡普蘭是德系猶太人（Ashkenazi Jewish），卻使辨認身分更為困難。團隊負責人科斯基（Missy Koski ）說明，德系猶太人的血統通常很複雜，請來研究猶太人族譜的專家才有所突破，去年7月找到她在東岸的潛在親戚，對方也提供DNA樣本。

負責此案的退休警探普列（Ray Pruitt）曾表示，當時可怕的場景事後仍在他腦海中揮之不去，甚至因此做惡夢，「我這輩子沒見過這種事，我看過很可怕的犯罪現場，但這真是……太令人毛骨悚然了。為什麼要花時間把屍體的血抽乾？」

且他形容，屍體被發現的地點很乾淨，「老實說就像是有人搬了一具人體模型，取下頭部後放在路上。」然而，殺害她的兇手至今成謎。

ET快訊
女遭機械車位夾死　中市府勒令停止使用
再向白色力量喊話！侯友宜：不要搞綠白曖昧　「政黨輪替藍白要合
台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶
其它5隊都無意願！陳禹勳想延續職棒路　只能回母隊桃猿
女遭機械車位夾死　高大成：5到10分鐘就致命！
「凱旋苑」青年租金已開始補貼！　侯辦酸：賴清德公益信託不在路
快訊／新北烤鴨店大火！　2員工燒傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬警察竟是狼！　看上17歲少女「支開她男友」警車上性侵

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

誤闖跑道新增「警示音」！　日國土省擬推新制：提醒塔台

警察罷工！巴布亞紐幾內亞暴動15死　商店被洗劫慘況曝光

全裸無頭女屍「血被抽乾」丟棄葡萄園！　美13年懸案死者身分揭曉

飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」驚險逃死合照曝

以媒：卡達提出新的加薩協議「終戰條件曝」　以色列已進行審議

2019年過期飲料當物資捐贈　日災區工作人員氣炸：就是垃圾

石川災區最缺「內衣褲」！災民10天都穿同一件　崩潰：洗澡也沒用

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

大馬警察竟是狼！　看上17歲少女「支開她男友」警車上性侵

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

誤闖跑道新增「警示音」！　日國土省擬推新制：提醒塔台

警察罷工！巴布亞紐幾內亞暴動15死　商店被洗劫慘況曝光

全裸無頭女屍「血被抽乾」丟棄葡萄園！　美13年懸案死者身分揭曉

飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」驚險逃死合照曝

以媒：卡達提出新的加薩協議「終戰條件曝」　以色列已進行審議

2019年過期飲料當物資捐贈　日災區工作人員氣炸：就是垃圾

石川災區最缺「內衣褲」！災民10天都穿同一件　崩潰：洗澡也沒用

李柏毅告李眉蓁找四海老大介選　當事人母女對話記錄曝光

直擊／人潮外溢！民進黨凱道「護國之夜」　估已5萬人齊聚

汐止宮廟持分法拍「僅值14萬」　債務人自稱是法師

現代「IONIQ 5 N終極賽道型態」釋出　張狂空力東京改裝車展見

樂天桃猿簽回陳禹勳？　24日開訓公布答案

旅客行李塞滿公車！金門縣府提「3大限制」：司機可拒絕載客

AI股緯穎價差245元被盯上　並最14檔注意股

2024富國島飯店懶人包！出房門直通私人沙灘　躺椅上看海超chill

女子遭機械車位夾住送醫不治　中市府勒令停止使用

再向白色力量喊話！侯友宜：不要搞綠白曖昧　「政黨輪替藍白要合作」

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

國際熱門新聞

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

黑門市場「痛宰觀光客」惹議！5個月後現況曝

瑞典國防高層示警　要為戰爭做準備

泰擬禁娛樂用大麻　政府簽新法：違者關1年

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

世紀離婚！韓財閥會長外遇　前妻要分480億

無頭女屍「血被抽乾」　13年後身分曝光

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

海保機5死打擊隊員！羽田航空基地「全面停飛」

她讓老公與小三同居　8個月竟「回頭復合」

女海灘發現血紅色球狀生物　外星外型引熱議

以軍擊斃巴人還輾屍　影片曝光

喝老婆煮的湯險死　真相更心碎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

快訊／丹妮婊姐結婚黑人男友！

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

快訊／堂本剛宣布結婚！

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面