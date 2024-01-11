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石川災區最缺「內衣褲」！災民10天都穿同一件　崩潰：洗澡也沒用

▲▼石川縣能登半島地震,避難所,自衛隊提供衛浴設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲災民只能住在作為臨時避難所的溫室內。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本石川縣1日發生能登半島7.6地震，災區至今仍斷水斷電，儘管自衛隊已經深入災區並提供災民溫水洗澡，但是地震發生至今已經10天，許多災民只能穿著同一套未清洗的內衣褲。救援人士也指出，災民最初的所需物資是食物、飲用水，但是經過1周以上的現在，內衣褲、牙刷等日用品的需求急增。

根據《時事通信社》報導，災情尤為慘重的石川縣輪島市從地震發生至今，全區域仍斷水斷電，儘管自衛隊已經深入災區，提供簡易的行動衛浴設備，讓災民洗澡，但是由於災民逃生時，來不及攜帶換洗衣物，大多數人10天來都穿著相同衣物，即使洗完澡仍然感到不舒適。

▲▼石川縣能登半島地震,避難所,自衛隊提供衛浴設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲自衛隊深入災區，搭建臨時衛浴設施。（圖／達志影像／美聯社）

穴水町一名住在避難所的72歲女性表示，「當時就穿著現在這套衣服逃生，真的很想要換掉內衣褲。」一名前往超市搶購內衣褲的67歲女性則直言，「房子已經被徹底壓垮，什麼都拿不出來，現在不能洗澡，至少還是想要換一套內衣褲。」

另一名93歲男子雖然有換洗衣物，但是因為斷水斷電，因此無法清潔髒衣物，只能堆積在一旁。

前往災區支援的防災人員市村孝廣指出，自己在地震發生的2天後便來到珠洲市內的避難所，當時災區最需要的是食物與飲用水等可以維生的物資，但隨著時間流逝，地震發生至今超過1周，災民們對於內衣褲、牙刷等日常生活用品的需求也在增加。

市村孝廣說，就連他們到場支援的工作人員也開始需要換洗的內衣褲，但是向自衛隊提出需求後，得到的回覆都是「目前暫無計畫」。

石川縣七尾市長茶谷義隆8日透過遠端參加石川縣災害對策本部會議時也提到，「目前所需物資項目已出現變化，災民們因為無法洗衣，因此需要可換洗的內衣褲，此外，避難所的異味越來越濃厚，需要殺菌與除臭劑。」

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