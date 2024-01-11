好兆頭！女驚見天空「天使伸手」激動拍下　回家秒收中獎通知

▲英國一名女子在拍下雲後，幸運地收到彩票中獎通知。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名女子在新年前夕，在天空拍下了一張「天使之手」的照片，並表示這將會是2024年的好彩頭。結果就在拍下照片回家後，她就收到來自國家彩券的信，通知她幸運地中了214英鎊（8493元），讓她不禁直呼「確實是個好兆頭」。

根據《鏡報》報導，來自英國的崔西（Tracey Preston離開康沃爾郡（Cornwall）艾薩克港（Port Isaac）的聖安德里恩教堂（St Endellion Church）時，抬頭就撇見雲的形狀像是一個巨大的天使，並向她伸出手，而陽光則是透過天使伸出的手照耀大地。

'Angel' pictured over Cornish church where 'ghost of Christmas is buried'



Tracey thought it could be a good omen, and then she found out she'd won £214 on the lottery https://t.co/VQ4tzHzlMwhttps://t.co/VQ4tzHzlMw — Cornwall Live (@CornwallLive) January 6, 2024

崔西看見這般景象後興奮地拿起手機拍下，並表示希望這是2024年的「好兆頭」。結果才剛到家沒多久，她就幸運地收到來自國家彩票的一封電子郵件，「我中了214英鎊！這確實是一個好兆頭。」

聖恩德里恩教堂因桂冠詩人（Poet Laureate）約翰（John Betjeman）的一首詩而永垂不朽，使每年在復活節和夏季舉行的一年一度音樂和文學節而聞名。這裡也是邁爾斯博士（Miles Marley）的最後安息之地，他的名字是查爾斯狄更斯（Charles Dickens）《聖誕頌歌》中雅各布馬利（Jacob Marley ）的靈感來源。

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