5同袍殉職打擊隊員！　海保廳宣布羽田航空基地「全面停飛」

▲日本海上保安廳定翼機2日在羽田機場跑道與日航班機相撞，機上6人中有5人不幸罹難。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生日航客機與海上保安廳定翼機在跑道相撞的事故，造成5名海上保安廳隊員死亡。海上保安廳宣布，在事故發生後，雖已暫時停止羽田航空基地的飛行任務，但是考量到隊員的身心狀況，最終決定全面停止飛行，而在重啟之前，相關任務會交由附近管區的飛機執行。

根據《朝日電視台》報導，海上保安廳指出，羽田航空基地在事故發生後，暫時停止基地內的一切飛行，然而考慮到應該重新訂定安全對策以及海上保安廳隊員的身心狀況，因此決定全面停止羽田航空基地的飛行任務。

事實上，在事故發生後，就有隊員曾出現心理健康不適的情況，目前海上保安廳已陸續對隊員們進行壓力檢測，並適時提供輔導。

羽田航空基地原本部署6架飛機，其中除了與日航客機發生衝撞後燒毀的定翼機外，還有一架噴射機4日被日本航空子公司外包業者駕駛的地面作業車輛撞上，機翼末端被撞出裂痕，儘管仍需確認詳細的損壞情況，但是已經確定無法飛行。

海上保安廳表示，直到羽田航空基地復飛以前，相關飛行任務會轉交給附近管區的航空基地執行，並活用能夠飛行超過24小時的無人機。

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