瑞典國防高層警告「可能發生戰爭」　要求所有瑞典人做好準備

▲圖為瑞典國防軍最高指揮官巴登（中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典公民防衛部長波林7日稱「瑞典可能會發生戰爭」，這段言論隨後得到國防軍最高指揮官巴登認可，說所有瑞典人都該為此種可能性做好心理準備。BBC報導，接連2名高階國防官員發出的警告，引發民眾擔憂與危言聳聽的指責。

民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）稱，所有瑞典人都該加入增強國家防衛力的行列，全面防衛工作不能等，社會防衛能力需要的首先是各行各業對於情勢的認知，讓攻打瑞典的成本提高，別浪費時間，明日就有足夠準備，這比5年後一切準備完美來的更重要。

波林呼籲，所有瑞典人現在就要開始在自身領域盡力做好準備，政府機關應該做好各機關職務代理的配置，地方政府要做好避難所、水電存糧等基本需求準備，一般民眾要做好家中應急準備並考慮參與公民志願防衛團體。

國防軍最高指揮官巴登（Micael Byden）則說，所有人都必須做好戰爭可能發生的心理準備，要讓民眾瞭解事情的嚴重性，當前情勢緊張，看看烏克蘭的新聞問問自己，若這種事情發生在瑞典，物資是否充足、還能夠再做些什麼，越這樣想、越這樣準備，社會就越有防衛力，戰爭發生當下，如何維持社會健全運作很重要。

波林與巴登傳達的訊息非常直白，也被視為一記警鐘。歷經2個多世紀的和平之後，瑞典距離加入北大西洋公約組織（NATO）只剩下幾步之遙，正等待土耳其與匈牙利批准。

不過對於兩人發出的警訊，反對派政治人物持反對立場。前瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）認為，雖然安全形勢嚴峻，戰爭並非就在家門口。