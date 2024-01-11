122人客機「引擎爆火花」畫面曝！降落一半急升　乘客20分鐘驚魂

記者陳宛貞／編譯

南韓廉航德威航空（T'way Airlines）一架波音737-800客機10日正準備降落仁川國際機場時，引擎突然噴出大量火花，伴隨砰砰巨響與燒焦味，飛機因此被迫放棄降落，令乘客經歷20分鐘驚魂，所幸機上122人無人受傷。

綜合YTN及《韓聯社》等韓媒，德威航空TW216航班10日從日本東京成田機場飛往仁川，晚間約9時22分準備降落時，右邊引擎突然噴火冒煙，乘客拍攝的影片明顯可見引擎不斷閃現火花，機艙內還瀰漫燒焦味，甚至在陸地上也可聽見砰砰巨響，迫使機長放棄降落重飛（Go-Around），20分鐘後才順利著陸。當時機上共有122人，所幸全員平安。

坐在右機翼旁的女性乘客事後受訪時仍心有餘悸，「因為有光一閃一閃的，仔細看才發現起火。從那時候就開始手抖，全家人都不敢說話……真的很害怕，感覺以後再也不敢搭飛機了。」

這架飛機機型為波音737-800，已確認是在降落過程中遭到鳥擊導致引擎起火。自2019年至去年8月底的5年間，南韓國內機場就發生500起鳥擊，其中2020年有76起，2022年131起，2023年至8月底就有76起，有逐年增加趨勢，可能與氣候變遷造成候鳥更頻繁遷徙、停留朝鮮半島覓食的時間拉長有關。

南韓去年還曾發生價值1億美元（約新台幣27.6億元）的F-35A戰機遭到鳥擊的事件，史無前例採「機腹著陸」方式迫降，但因機身受損嚴重於去年底決定除役。