尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

▲尼泊爾國家板球隊前隊長因性侵18歲少女被定罪，10日遭法院判處8年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

尼泊爾國家板球隊前隊長、23歲板球職業選手拉米查納（Sandeep Lamichhane）10日遭法院判處8年有期徒刑。先前他因涉嫌性侵一名18歲少女遭到拘留，上個月更被法院判決有罪，但由於他已經獲得保釋，正式宣判刑期當天他並未出庭。律師則向路透社證實，將向更高層級法院提出上訴。

根據BBC報導，拉米查納在板球運動中擔任投旋轉球的投球手，曾經在澳洲職業板球聯盟Big Bash League與印度超級板球聯賽（IPL）球隊效力，甚至擔任過尼泊爾國家板球隊隊長。

不過，拉米查納2022年9月被指控性侵後就被暫停隊長職責，並在參加完加勒比超級板球聯賽（CPL）飛回尼泊爾後，在首都加德滿都的家中被捕，隨後遭到拘留。拉米查納當時曾發文表示，回國是為了配合一切調查，但否認有不當行為。

拉米查納獲保釋後已回歸尼泊爾國家隊，不只2023年全年都在隊中效力，也在2023年2月的板球世界盃（ICC Cricket World Cup）第二聯賽中對陣蘇格蘭與納米比亞的系列賽，獲得出賽機會。然而，兩個對手國家的球員都拒絕與他握手。