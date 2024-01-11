美參眾議員挺決議　讚揚台灣民主並持續雙邊關係

▲蘇利文在聲明中指出，從1月13日大選到5月就職典禮期間，美國必須展現穩定、堅定不移的承諾與決心，支持台灣民主，最重要的是強化台海嚇阻。（圖／路透）

中央社記者江今葉華盛頓10日專電

台灣總統大選前夕，超過1/3美國參議員與至少35位眾議員今天支持一項決議，讚揚台灣民主，承諾不論結果如何，致力於與台灣在外交、資訊、軍事、經濟與文化領域夥伴關係，並力挺美國進行有效嚇阻，支持台灣自衛與人民自由。

多達35位、超過1/3美國聯邦參議員今天附議由共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）及民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）共同提出的決議，讚揚台灣在中共持續威脅下，對民主選舉與民主制度的承諾。

在參議院提出這項決議後，眾議員康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）與巴爾（Andy Barr）在眾議院提出配套決議，並獲得中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）附議，並有至少35位眾議員連署。

蘇利文在聲明中指出，從1月13日大選到5月就職典禮期間，美國必須展現穩定、堅定不移的承諾與決心，支持台灣民主，最重要的是強化台海嚇阻。

蘇利文指出，台灣現在被認為是世界上最自由的國家之一，每次台灣選舉都會威脅到中共核心，中國人將關注台灣選舉並會提出疑問「為什麼我們不能」，這對中國國家主席習近平而言是巨大的弱點。

凱恩則表示，台灣是民主蓬勃發展的國家，也是美國在印太區域最親密的合作夥伴之一。鑒於台灣即將舉行選舉，美國應堅定支持台灣民主制度，讓台灣人民知道獲得美國支持。

他表示，這項決議發出明確訊息，亦即中共對2024年選舉的任何干預都不會被容忍，也重申美國致力於與自由民主台灣繼續建立夥伴關係。

康諾里指出，面對中國無情威脅與恐嚇，台灣作為公衛、先進製造業與民主致力領域的全球領導者，凸顯保護民主制度與拒絕國內外威權主義的重要性。

麥考爾說，在中共擴大對台灣散播假訊息之時，世界各地民主國家都應支持台灣民主進程，這項決議確認國會對台灣作為印太區域民主燈塔及台灣人民意願的支持。

此外，這項決議讚揚台灣在自治方面，為太平洋地區也為全球樹立榜樣；台灣民主是自由世界的巨大戰略力量，也是當前美台關係不可或缺的部分，決議也持續關注中共對台灣大選的干預。

決議並指出，不論台灣選舉結果為何，美國致力於繼續在外交、資訊、軍事、經濟與文化領域建立強而有力夥伴關係；與此同時，也利用美國力量的所有要素進行有效嚇阻，支持台灣自我防衛能力與人民自由。