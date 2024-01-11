印度詐騙噱頭「讓女人受孕」可爽領50萬　數百男子被騙卻不敢報案

▲印度詐騙集團鎖定男性，在社群網站上刊登「讓女子受孕」的輕鬆、高薪工作職缺，誘人上當。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度警方近日破獲一個詐騙集團，在比哈爾邦（Bihar）逮捕8名男子，另有18人尚未落網。但警方卻表示，在這起案件中尋找受害人比追捕嫌犯更加困難。原因可能是出於羞恥感，因為詐騙集團謊稱「只要幫助女性懷孕」就能獲得130萬盧比（約新台幣48.7萬元）豐厚報酬，據信有數百名男子受騙，卻無人出面投訴。

據英國廣播公司（BBC）報導，詐騙集團在Facebook和WhatsApp等網路平台上自稱「全印度受孕就業服務」（All India Pregnant Job Service），用新台幣近50萬元的高額報酬，以及輕鬆的「受孕服務」工作內容引誘男性應徵。

比哈爾邦納瓦達縣（Nawada）網路警察小組負責人Kalyan Anand向BBC表示，這是精心設計的騙局，男子被引誘交付現金，還相信會獲得一大筆錢並和女人在飯店過夜，「此詐騙集團已活躍一年，我們相信已有數百人受騙，但目前為止還沒有人出面投訴，可能是因為羞恥。」

▲詐騙集團結合桃色與金錢誘惑，從數百名男子身上詐取「保證金、申請費」等各種不法所得。（示意圖／CFP）

BBC設法找到2名受害人，其中一人僅願透露被騙走799盧比（約新台幣300元），但另一名受害人、33歲的婚禮會場布置公司員工Mangesh Kumar則表示，對方說如果要應徵工作就要先支付799盧比。來電者自稱名叫Sandeep，說只要簽約就可以到孟買上班，還會收到「必須讓她懷孕」的女性對象詳細資料。

育有2個兒子的Mangesh Kumar月薪1.5萬盧比（約新台幣5618元），但簽約金就高達50萬盧比（約新台幣18.7萬元），幾乎是他3年的年薪，服務對象懷孕後還會再收到80萬盧比（約新台幣30萬元）報酬。他說，「我是窮人，對金錢迫切，所以相信了他們。」

詐團給他看了許多以假亂真的法律文件與收據，發送7、8名女子的照片讓他挑選「想要讓誰懷孕」，還說會幫忙訂飯店約女子見面行房，甚至「那名女子」每天打電話和他聊天。但同時，Mangesh Kumar幾周內已支付超過1.6萬盧比（約新台幣6000元），對方宣稱是保證金、文件申請費與各種稅金，損失1個月薪水的他告訴對方，自己再也付不出更多的錢。