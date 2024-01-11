聯合國安理會通過決議　要求葉門反抗軍立即停止襲擊紅海船隻

▲葉門什葉派激進團體「青年運動」軍用直升機2023年11月20日飛越紅海。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國安全理事會10日通過決議，要求葉門反抗軍「青年運動」（Houthis）立即停止在紅海襲擊船隻，並警告不要讓緊張情勢升溫，暗示認同美國所領導保護紅海與亞丁灣船隻的多國海軍部隊。

路透報導，這項決議由美國和日本提出，最終以11票贊同、0票反對、4國棄權通過這項決議，要求青年運動即刻停止所有襲擊行動，這些攻擊行為阻礙全球商業貿易、航行權利自由與區域和平，並釋放2023年11月19日挾持的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）及其25名船員。

▲▼銀河領袖號2023年11月19日遭葉門反抗軍青年運動挾持。（圖／路透）

決議內容提到，依據國際法，聯合國成員有權保護船隻不受攻擊，包括破壞航行權利與自由的行徑；同時也暗示聯合國安理會認同美國的「繁榮守衛行動」（Operation Prosperity Guardian），籌組多國聯合海軍在紅海和亞丁灣保護商船免受青年運動的飛彈與無人機攻擊。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，對紅海航行權利自由的威脅是全球性挑戰，需要各國做出回應。

有伊朗撐腰的青年運動宣稱要攻擊與以色列有關聯或駛向以色列港口的船隻，藉此表達對哈瑪斯的支持。然而許多遭遇襲擊的商船與以色列沒有任何關係。美國指責伊朗針對青年運動攻擊行動提供關鍵援助，包括給予先進飛彈與無人機，違反聯合國安理會決議。不過伊朗政府否認這項指控。

針對安理會的這項最新決議，青年運動發言人薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）聲稱，美國才是違反國際法的一方，斥責這項決議是一場政治遊戲。