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號稱佛陀轉世紅遍國際！　尼泊爾「佛陀男孩」爆性侵女信徒被捕

▲▼ 尼泊爾「佛陀男孩」班堅（Ram Bahadur Bomjon）涉嫌性侵女信徒被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 班堅潛逃多年後在家中被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾一名男子被視為佛陀轉世，青少年時期便以「佛陀男孩」（Buddha Boy）的稱號引發國際關注，擁有大批虔誠擁護者，卻被爆性侵及性虐女信徒，修行所內還有4名信徒神秘失蹤，而他潛逃多年後於9日落網，屋內還搜出相當於近800萬台幣現鈔。

綜合《路透》等外媒，尼泊爾警方中央調查局（CIB）表示，9日在首都加德滿都郊區一間房屋內逮捕33歲男子班堅（Ram Bahadur Bomjon），他因被控性侵及性虐信後躲藏多年，在家中面對警方圍捕，一度試圖從2樓跳窗逃跑。

▲▼ 尼泊爾「佛陀男孩」班堅（Ram Bahadur Bomjon）涉嫌性侵女信徒被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 班堅2005年爆紅，擁有大批虔誠信徒。（圖／達志影像／美聯社）

班堅2005年15歲時以「佛陀男孩」之稱登上外媒，英國廣播公司（BBC）拍攝以他為主角的紀錄片，更令他聞名國際。許多人深信他是佛陀轉世，據稱可以不吃不喝不睡，持續靈修數月，當時吸引逾10萬人到該國東南部的樹林朝聖他盤腿打坐。

然而，2010年起陸續出現數十起對班堅的性侵指控，他則聲稱僅毆打信徒，原因是他們打擾他冥想。接著在2018年，一名18歲比丘尼出面指控，班堅在一間修行所對她性侵，隔年又傳出修行所4名信徒不明原因失蹤。

儘管如此，班堅仍擁有不少忠實擁護者，在尼泊爾南部擁有自己的營地，成千上萬信徒特地前來朝聖或居住。

班堅10日以雙手上銬的模樣示人，警方還亮出在他屋內搜出的大把尼泊爾盧比現鈔，金額相當於22.7萬美元（約新台幣706萬元），以及其他約相當於2.3萬美元（約新台幣72萬元）的外匯。至於神秘失蹤的信徒，調查局人員阿查里亞（Dinesh Acharya）說明，4人至今下落不明，目前無法斷定他們遭到謀殺。

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