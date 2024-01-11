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美國警告北京勿干預台灣大選　選後擬派非官方代表團訪台

▲▼我國即將於13日舉行總統大選，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

▲台灣總統大選13日登場，外媒關注選民們將如何做出選擇。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拜登政府一名高級官員10日表明，美國反對任何對13日台灣大選的外部干預或影響，對中國釋出明確訊號，也透露選後可能派非官方代表團訪台，與台灣直接對話。

台灣大選在美中維持微妙關係之際登場，美國總統拜登及中國國家主席習近平去年11月在加州會晤，才剛重建軍事關係。

這名不願具名的官員向《路透》表示，華府在這場選舉中不偏坦任何一方，也沒有最青睞或偏愛的候選人，但「我們反對對台灣選舉的任何外部干預或影響。無論誰當選，我們的對台政策將保持不變，穩固的非官方關係也將持續下去。」

他警告，「這次選舉是正常、例行的民主程序一環。若北京選擇以額外軍事壓力或脅迫回應，將成為挑釁者」，且台海和平與穩定一旦中斷，將嚴重損害全球經濟，且其溢出效應將影響全球所有經濟體。

該名官員也透露，美國計畫選後派非官方代表團訪台直接對話，其中可能包含前任高級官員，並稱派代表團「完全符合先例，當然也符合我們的一中政策。美國對台灣民主進程充滿信心，兩黨都強烈支持自由公正的選舉。台灣不僅在該地區，且在全球都是民主典範。」

白宮則宣布，副國安顧問費納（Jon Finer）10日會晤訪美的中共中央對外聯絡部部長劉建超，針對台灣及南海緊張進行「坦率且有建設性的討論」，也談及一系列全球議題，包括中東及俄烏戰爭。費納在會中強調台海及南海和平穩定的重要性，白宮也重申，支持美中繼續高層外交互動。

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