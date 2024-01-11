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2024全球最強護照大洗牌！史上首次6國並列榜首　台灣排名第35

▲▼護照,全球護照。（圖／CFP）

▲全球護照排名出現大變動，有6個國家並列第一。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

2024年全球最強護照排名發生重大變化，有6個國家史無前例地並列榜首，包含法國、德國、義大利、日本、新加坡西班牙，持有其護照者可免簽或落地簽前往世界194個目的地，數量創下亨利護照指數（Henley Passport Index）統計19年來的最高記錄。台灣則在199種各國護照中排在第35名，較去年下滑兩名。

據美媒CNN旅遊版10日報導，日本與新加坡2個亞洲國家，過去5年來一直在亨利護照指數排行上占據榜首，但最新排行的前5名也有歐洲國家崛起，第2名由芬蘭、瑞典和南韓並列，持護照可方便前往193個目的地。

第3名由奧地利、丹麥、愛爾蘭和荷蘭共列，皆可輕鬆前往192個目的地。比利時、盧森堡、挪威、葡萄牙和英國則位列第4名。希臘、馬爾他與瑞士排在第5名（190個目的地）。澳洲與紐西蘭排名上升，現與捷克與波蘭並列第6位（189個目的地）。第7名則是美國、加拿大和匈牙利，可免簽入境188個目的地。

根據亨利護照指數官網數據，台灣2024年排在第35名，較2023年排名第33，下滑了2個名次，持中華民國護照者可以免簽、落地簽或電子簽證等方式，便利地前往143個目的地。

亨利投資移民顧問公司（Henley & Partners）董事長兼亨利護照指數創辦人凱林（Christian H. Kaelin）聲明稱，儘管20年來整體趨勢上旅遊自由度不斷提升，但排名靠前與墊底的國家之間的全球流動性差距前所未有地擴大，例如：排名最高的國家免簽數量比阿富汗多出了166個，阿富汗以28個免簽目的地在全球墊底，倒數第二的敘利亞只有29個。

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