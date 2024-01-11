　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾議員：不論選舉結果如何　與台灣站在一起

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議不分黨派齊聲表示，不論台灣大選結果如何，會與台灣人民以及台灣充滿活力的民主站在一起。（示意圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美國聯邦眾議員克利什納穆希與巴爾今天不分黨派齊聲表示，不論台灣大選結果如何，會與台灣人民以及台灣充滿活力的民主站在一起，也期待與台灣人民選出的總統持續合作，協助台灣自衛。

美國眾議院中國問題特別委員會民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天出席政治新聞網站Politico視訊研討會，討論台灣大選時表示，不論誰贏得這次選舉，美國人民都會與台灣人民以及台灣充滿活力、美麗的民主站在一起，這是美國國會跨黨派的共識，也會持續為台灣人民服務。

在談到協助台灣自我防衛時，克利什納穆希指出，由於俄羅斯對烏克蘭的入侵，美國某些彈藥庫存所剩無幾，國會因此要求為某些關鍵物品提供撥款，不論是彈藥、飛彈還是其他對於遏制全球各地衝突至關重要的軍備。

此外，他也提到，國會通過的國防授權法案（NDAA）也授權美國國防部與台灣軍方進行聯合訓練演習，這至關重要，讓台灣軍隊得以接受訓練，正確使用美國提供的國防所需以進行防衛。

國會台灣連線共同主席、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）跟進克利什納穆希的說法指出，不論選舉結果如何，美國與國會在跨黨派基礎上，期待與台灣人民選出的總統合作，支持台灣人民的選擇。

巴爾也強調選舉的重要性，這使台灣民主與台灣人民自治與北京採取的專制做法形成鮮明對比。

他指出，不論選舉結果誰勝出，侵略台灣不能接受也不能發生，因為這將是一場經濟與人道的災難，對中共、中國人民來說，也會是一場徹底的經濟災難。這是美國國會希望向北京發出的響亮且明確的訊息，意即對台灣民主的任何侵略，美國不會任由它發生。

ET快訊
快訊／外媒問兩岸關係　侯友宜：我任內不觸及統一問題
全台凍番薯！　明晨再探底
色軍人闖廁所性侵！正妹穿褲一半遭壓制
離譜畫面曝！新北賓士飆速撞噴2機車　再騎上轎車
封面女郎當街友8年！　1整年沒洗澡防性侵...近況曝
快訊／北市女當街遭搶230萬　2匪被逮！只剩28萬
世紀離婚！韓SK集團會長外遇　前第一千金要求分480億
快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣大選將至　澳洲總理籲各國尊重選舉結果

美參眾議員挺決議　讚揚台灣民主並持續雙邊關係

2024全球最強護照大洗牌！史上首次6國並列榜首　台灣排名第35

風險機構：賴清德是「美國的危險朋友」　與澤倫斯基、納坦雅胡並列

黑門市場「痛宰觀光客」翻倍賣惹議！5個月後現況曝：降價挽回顧客

控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

美眾議員：不論選舉結果如何　與台灣站在一起

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」　打開毯子老鼠竟成團狂逃

財閥世紀離婚！南韓SK集團會長外遇　前第一千金要求分480億現金

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

台灣大選將至　澳洲總理籲各國尊重選舉結果

美參眾議員挺決議　讚揚台灣民主並持續雙邊關係

2024全球最強護照大洗牌！史上首次6國並列榜首　台灣排名第35

風險機構：賴清德是「美國的危險朋友」　與澤倫斯基、納坦雅胡並列

黑門市場「痛宰觀光客」翻倍賣惹議！5個月後現況曝：降價挽回顧客

控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

美眾議員：不論選舉結果如何　與台灣站在一起

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」　打開毯子老鼠竟成團狂逃

財閥世紀離婚！南韓SK集團會長外遇　前第一千金要求分480億現金

觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會　捐贈救災器材

柯文哲拋新生兒開帳戶政府存100萬　社福政策全國應統一

徐耀昌千字長文怨國民黨　賴清德：邱鎮軍、陳超明非應有選擇

粉紅超跑衝人行道卡草叢　高雄2男闖禍竟「車留原地」落跑了

游盈隆／選前警報大作 當然是重大突發事件 國民黨質疑有據

風太大！金門水頭旅服中心噴漆工程釀禍　100米外上百輛車毀容

一生被困實驗室！兔寶初踏草地從驚恐到興奮　渴望探索惹心疼

抽中拚賺5.5萬！3檔抽籤股明起跑　昱展新藥價差最大

台灣大選將至　澳洲總理籲各國尊重選舉結果

快訊／外媒問兩岸關係　侯友宜：我任內不觸及統一問題

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

國際熱門新聞

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

世紀離婚！韓財閥會長外遇　前妻要分480億

泰擬禁娛樂用大麻　政府簽新法：違者關1年

以軍擊斃巴人還輾屍　影片曝光

她讓老公與小三同居　8個月竟「回頭復合」

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

女海灘發現血紅色球狀生物　外星外型引熱議

澤倫斯基：蒲亭侵略腳步不會停 除非盟國聯手阻止

中國已非美最大進口國　對美出口年減逾2成

美公布通膨數據前　美股收紅170點

祖克柏養和牛　立誓打造全球最高品質牛肉

金融時報：拜登擬派高階代表團於台灣大選後訪台

歐盟官員提歐盟建軍　需求千億資金

更多熱門

相關新聞

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

美國證管會（SEC）主席詹斯勒10日宣布，當局當天已核准首批直接投資比特幣的ETF在美上市，對規模高達1.7兆美元的加密貨幣產業來說無疑是個里程碑。包括貝萊德、方舟和灰度在內的11檔比特幣ETF，申請全部獲得通過。

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」

祖克柏養和牛　立誓打造全球最高品質牛肉

祖克柏養和牛　立誓打造全球最高品質牛肉

金融時報：拜登擬派高階代表團於台灣大選後訪台

金融時報：拜登擬派高階代表團於台灣大選後訪台

路透：美參院兩黨28議員支持決議　讚揚台灣民主

路透：美參院兩黨28議員支持決議　讚揚台灣民主

關鍵字：

美台關係台美關係美中台北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

三高女「1習慣」癱瘓了！醫：才一年多…全身器官壞光　

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面