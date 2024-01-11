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慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」　打開毯子老鼠竟成團狂逃

慎入！紐約地鐵站驚見遊民與老鼠同睡　打開毯子後…老鼠竟成團逃跑

▲遊民正蓋著毯子在月台睡覺，有隻老鼠從毯子下竄出。（圖／TikTok　six4bk718）

圖文／CTWANT

在美國紐約市地鐵站，看到成群的老鼠亂竄已是日常，然而，近日有段影片在網路上瘋傳後，網友還是十分震驚。從影片中可看到，有位遊民正蓋著毯子在月台睡覺，豈料先是有3隻老鼠從毯子下竄出，而後當男子把毯子打開，竟有幾十隻成團的老鼠驚慌失措的跑向鐵軌。

據《太陽報》報導，當時有名遊民正蓋著灰色的毯子，睡在月台末端的地上，可看到他幾乎全身都包進毯子內，腳則擺在外面，正當拍攝者走近時，先是有3隻老鼠從毯子下竄出，而後可以看到毯子內有些起伏，幾秒後男子把毯子打開，竟有幾十隻老鼠驚慌失措的成群逃出。在影片中還可以聽到周圍民眾看到時，簡直不敢置信，不斷大喊著「天哪」。

慎入！紐約地鐵站驚見遊民與老鼠同睡　打開毯子後…老鼠竟成團逃跑

▲▼幾十隻老鼠驚慌失措的成群逃出。（圖／TikTok　six4bk718）

慎入！紐約地鐵站驚見遊民與老鼠同睡　打開毯子後…老鼠竟成團逃跑

影片發布短短24小時內，就在TikTok上擁有超過1300萬的觀看次數，並有超過2萬名網友留言，紛紛表示「這令人心碎」、「願上帝保佑這個人，幫助他解決目前的處境，願他找到擺脫困境的出路。」、「多麼悲傷和可怕，沒有人想過這樣的生活。」

據報導指出，儘管紐約市市長亞當斯（Eric Adams）在2022年1月1日上任後，竭盡全力設法讓遊民們離開街道，像是加強遊民群聚地點的警力，確保在全市範圍內有定期進行清查，並為遊民找到新的住所，轉移到較安全的地方，但問題似乎沒有改善。

經人口估算調查顯示，2023年1月，流浪街頭或地鐵的人數高達4042人，而跟2022年同月相比，根據記錄有超過3400人沒有庇護所，一年內增加了18%。

此外，紐約市在2023年還聘請了1位專家來幫助解決老鼠危機，並支付她155000美元（約新台幣4825925元）的年薪。但據紐約市數據顯示，自亞當斯上台以來，紐約市民對老鼠的目擊事件投訴也激增了近8%。

@six4bk718 #NYC #MTA #nyctransit #subway #fypシ #foryou ♬ original sound - heathcliff Beavenhausen

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