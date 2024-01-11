比特幣ETF獲准上市交易！　美SEC宣布11檔今天開賣

▲比特幣ETF獲准上市交易。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國證管會（SEC）主席詹斯勒10日宣布，當局當天已核准首批直接投資比特幣的ETF在美上市，對規模高達1.7兆美元的加密貨幣產業來說無疑是個里程碑。包括貝萊德、方舟和灰度在內的11檔比特幣ETF，申請全部獲得通過。

SEC於10日完成史上首次批准比特幣現貨ETF在美國上市，授權11檔相關ETF於今（11日）開始上市交易，一般投資人可以透過美國傳統證券交易所對這些ETF進行買賣。

台灣時間今（11日）7時10分左右，比特幣盤中一度勁揚至47,632.4美元高點。

SEC於10日批准規則變更，11檔比特幣ETF於11日開始交易，包括基金產業巨擘貝萊德、景順、富達、方舟投資（Ark Investments）、21Shares、VanEck和Valkyrie等公司所申請的比特幣ETF都已通過。

芝加哥期權交易所 (CBOE) 已上架至少6檔比特幣ETF允許交易，包括Ark 21Shares 比特幣ETF（ARKB-US）、Fidelity Wise Origin 比特幣ETF（FBTC-US）、Invesco Galaxy 比特幣ETF（BTCO-US）等。

SEC此舉對幣圈具有非常罕見的重大意義，比特幣耗費10年多次的努力，現貨ETF終於獲准進入股市。

詹斯勒任職期間其實一直對加密貨幣抱持反對態度，多數都是批評；但在10日的最新聲明中，他說根據法院的裁決，批准這些產品是持續前進的最佳道路，但他仍直言，SEC並不認可比特幣，因其具有風險與波動性。

比特幣現貨ETF的上市改變了比特幣的投資環境，機構與散戶從今開始得以在不直接持有比特幣的情況下，對比特幣進行投資。

近月來對比特幣現貨ETF的預期似乎提振了比特幣的價格，部分幣圈多頭認為，比特幣ETF能滿足一些投資人對新資產的需求，這些投資人先前可能對加密貨幣特定交易所的託管與安全性抱持懷疑和擔憂的態度。

渣打分析師本周指出，單就今年來看，比特幣現貨ETF可能吸引的資金就高達500億至1000億美元，可能將比特幣推升至10萬美元的高點。其他分析師認為，5年內流入的資金將高達550億美元。