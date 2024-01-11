財閥世紀離婚！南韓SK集團會長外遇　前第一千金要求分480億現金

▲南韓SK集團會長崔泰源與盧素英正在進行離婚訴訟。（圖／達志影像／newscom）



記者張方瑀／綜合報導

南韓國內第三大財閥「SK集團」會長崔泰源因外遇及私生女醜聞，與妻子盧素英（前總統盧泰愚之女）正在進行離婚訴訟。最新消息指出，盧素英在二審中將賠償金額從1兆多韓元，增加到2.03兆韓元（將近480億元台幣），且必須全現金支付，不得轉讓股票。

根據《韓聯社》報導，盧素英近日向首爾家庭法院家事合議2部提交《變更訴訟請求申請書》，主要內容為，要求崔泰源支付賠償金額提升至2.03兆韓元，其中包含財產分割金額2兆韓元（約479億元台幣），精神損害賠償30億韓元（約7081萬元台幣），且要求以現金價值分割財產，而不是轉讓股票。

首爾家庭法院家事合議2部於2022年12月6日針對崔泰源、盧素英兩人的離婚財產分配訴訟進行一審判決，由於法官認定離婚事由的責任在於男方，因此判定崔須支付盧贍養費1億韓元（約新台幣235萬元）、財產分配665億韓元（約新台幣15.6億元），若崔在判決定讞後未繳納財產分配額，須另支付年5%的利息，但同月19日，盧素英不服判決提起上訴。

崔泰源與盧素英在美國芝加哥留學時相識交往，1988年盧泰愚就職南韓總統後，兩人於該年9月在青瓦台辦結婚典禮，雙方膝下育有2女1子。

崔泰源2015年12月底透當地媒體發布一封親筆信，坦承他與另一名女子同居，雙方還有一名6歲的女兒。財經界人士透露，當時盧素英早在6年前就知道丈夫外遇生子，不過為了維護家庭尊嚴，即便當時通姦罪尚未廢除，盧素英還是選擇隱忍，且崔泰源時時刻刻表示想要離婚。