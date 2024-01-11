控中COVID-19囤個人防疫裝備！　美批准密蘇里州訴訟繼續進行

▲中國在疫情期間囤積個人防疫裝備，導致多國一度取得困難。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

2020年至2022年疫情大流行最嚴重期間，中國因被指囤積防疫物資受到多方輿論撻伐，美國密蘇里州對此控告中國，經過一段時間的停滯後，美國聯邦法官10日裁定，該項訴訟得以繼續進行。

美聯社報導，美國第八區上訴法院底下的一個小組，同意下級法院2022年的裁決，該裁決完全否決了密蘇里州對中國提起的訴訟，因為聯邦法律規定禁止在美國法院控告外國主權實體。密蘇里州提告的理由是，中國官方最初並未做好足夠的預防與補救措施，才導致這場全球疫情大流行。

不過上訴法院發現有一條過失是可以控告中國的，就是中國囤積個人防疫裝備。法官史特勞斯（David Stras）在裁決中寫道，密蘇里州的首要理論是，中國利用了全世界剛開始時對COVID-19的無知，其中一個方式是操控全球個人防護裝備市場的供應，密蘇里州仍然需要證據證明，但該州做出的指控已經足夠，允許在司法管轄區駁回的訴訟外繼續進行。

首席法官史密斯（Lavenski Smith）則不同意這項裁決，他認為整個官司都應該被否決，因為儘管《外國主權實體豁免法》並非牢不可破，但相對於本案的訴訟理由來說強大的多。

密蘇里州共和黨籍檢察總長貝利（Andrew Bailey）是提出這項訴訟的人，他當天在X（前身推特）上表示，「我們會回到法庭進行補救措施」。

該項針對中國的訴訟於2020年4月發起，指控中國官方應為世界大量人民的死亡、病痛與經濟損失負責，包括對密蘇里州造成的傷害。本案提及多名中國政府以及其他中國被告人員的名字，但中方沒有任何一人對此回應。

中國批評這項訴訟案「極度荒謬」，並稱指控沒有事實與法律依據，法律專家大多將之斥為噱頭，認為是想將防疫疏失轉嫁給中國。