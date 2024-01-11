聯合國直升機遭劫持！降落「索馬利亞青年黨」控制區　情況不明

▲聯合國一架直升機在索馬利亞遭挾持。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

索馬利亞軍方證實，有一架聯合國直升機緊急降落當地一處社區時，疑似遭到伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabaab）劫持，聯合國發言人也確認了這項消息。據傳這架直升機當時正在進行醫療後送任務，機上共載有8人，包含2名索馬利亞男子，但尚未獲得官方證實。

根據路透社、BBC報導，索馬利亞軍方發言人阿里（Hassan Ali）少校證實，這架直升機從索馬利亞中部貝蘭德文區（Beledweyne）起飛後不久，緊急降落在加爾古杜德區（Galguduud）接壤的一處村落後遭劫持，而當地受到伊斯蘭激進組織青年黨控制。

聯合國消息人士指出，當時這架直升機正在進行醫療後送任務，機上共有9名乘客，包含2名索馬利亞男子漢至少5名外國人，但目前詳細情況尚未獲得證實。

聯合國駐索馬利亞特派團（Unsom）證實了這起事件，但未正面提及青年黨，僅表示正在努力進行應對。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）也回應，目前聯合國正在進行積極應對，「回應努力正在進行中，但是為了所有機上人員的安全，我們此刻不會有更多的評論。」