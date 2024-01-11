蔡總統接到才知「國家警報」　專家：台灣反應過度

記者葉國吏／綜合報導

9日中國大陸發射衛星，台灣發佈國家級警報引起討論。《ETtoday新聞雲》還原軍方「14分鐘」的決策過程，蔡總統還是在發佈警報後才得知，國際專家則認為台灣反應過度。

▲國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

9日的15時03分，中共發射長征型火箭，在點火之後，我方與美方等相關單位經計算後發現，火箭飛行的航線與原本掌握的航線不同「射歪」，該火箭會進入我航空識別區跟台東、台南上空；因此，在這10多分鐘裡，軍方與友方分析方向、計算飛行航線，最終判定為「異常」。

同時，軍方在數十秒內，研判無法確保衛星助推火箭是否掉落於台灣本島或海上作業船隻；因此，大膽決定利用「空中告警預警系統」，以簡訊方式通知國人提高警覺，最終於15時17分發出簡訊。

在中共發射火箭的同時，總統蔡英文正在高雄視察，事前她只知道中共有發射火箭衛星的既定計畫，但還不知情火箭飛行航線與原本掌握航線不同。在國家警報大響之際，蔡英文是看了高雄市長陳其邁的智慧手錶，才知道是因為中共發射衛星而有國家警報。

至於發布「空中告警預警系統」的指揮鏈，是否要到總統或國安會？事實上，該火箭發射屬既定掌握的計畫中，且火箭航行路線，沒有直接迎向台灣本島「企圖」，軍方沒有必要經由總統或國安會許可，由第一線權責指揮官判斷並下決策即可。國安高層對於軍方的決策，仍認為這是一項勇敢且正確的決策。

不過根據聯合報報導，「哈佛史密森尼天體物理中心」天文物理學家麥克道維爾（Jonathan McDowell）透露，衛星本體飛越台灣上空時，高度已相當於國際太空站，且早在越過中國大陸海岸前就已經進入軌道，認為台灣這次是過度反應。