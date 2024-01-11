美公布通膨數據前　美股收紅170點、台積電ADR反跌1.07%

▲美股主要指數今天多收紅，大型股領漲。（圖／路透）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
在美國發布重要通膨報告及銀行業公布財報前，美股主要指數今天多收紅，大型股領漲。台積電ADR跌1.07%、收100.80元。
道瓊工業指數上揚170.57點或0.45%，收37695.73點。
標準普爾指數上漲26.95點或0.57%，收4783.45點。
那斯達克指數揚升111.94點或0.75%，收14969.65點。
費城半導體指數下跌15.81點或0.39%，收4048.84點。
▲美股主要指數今天多收紅，大型股領漲。（圖／路透）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
在美國發布重要通膨報告及銀行業公布財報前，美股主要指數今天多收紅，大型股領漲。台積電ADR跌1.07%、收100.80元。
道瓊工業指數上揚170.57點或0.45%，收37695.73點。
標準普爾指數上漲26.95點或0.57%，收4783.45點。
那斯達克指數揚升111.94點或0.75%，收14969.65點。
費城半導體指數下跌15.81點或0.39%，收4048.84點。
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