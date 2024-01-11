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中國不再是美最大進口國　對美出口年減少超過2成

▲▼工廠,關稅,進口,出口,船運,貨櫃／圖為西雅圖人工島–海港島（Harbor Island）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西雅圖人工島海港島（Harbor Island）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國去年出口到美國金額年減超過20%，17年來首次不再是美國最大進口國。分析指出，美國將採購地由中國改為其他友好國家的動向明顯。

去年7月，中國海關總署公布每月進出口金額後，多家中國財經媒體就指出，中國已不再是美國第一大進口國。

日經中文網今天的報導指出，根據美國商務部的貿易統計，中國將自2006年以來首次在年度占比中跌至第2位以下。2023年1至11月，中國在美國進口總體中的占比為13.9%，是2004年來的最低水準。

美國從中國進口在2017年前後達到峰值，這一比例超過21%，與其他國家拉開了很大的差距。

另有分析指出，2018年中美貿易戰開啟，兩國貿易額不斷下滑，中國不再是美國的最大貿易夥伴；到了2020年全球疫情爆發，中國率先復工，中國再度成為美國的最大貿易國；隨著疫情後美國加強減少對中國的依賴、全球供應鏈調整，使得美國從中國進口商品的規模又減少，兩國的貿易額再次下降。

取代中國地位的則是墨西哥。2023年美國從墨西哥的進口額有望刷新歷史新高。墨西哥對美國出口的占比自2000年以來將首次成為首位。

日經中文網的報導引述美國智庫大西洋理事會的葛蘭姆（Niels Graham）說：「雖然規模不大，但中國廠商在墨西哥的工廠進行最終生產，試圖出口到美國的例子是存在的。」

報導說，在美國推動「友岸外包」、維持對中國進口產品高關稅的情況下，美國從歐洲和東南亞的進口增加。

在電子產品等先前高度依賴從中國進口的品類方面，美國向其他國家轉移的動向擴大。智慧型手機方面，1至11月從中國進口年減1成，自印度進口擴大至5倍。筆記型電腦方面，美國從中國進口減少3成，越南增至4倍。自東南亞採購規模雖然還很小，但正在迅速增加。

不過，報導指出，要擺脫中國並不容易。隨著美國國內電動車的普及，鋰離子電池的進口猛增，進口依賴度達到了7成。而雖然智慧型手機和遊戲機相關進口趨於減少，但依然占7至8成。

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