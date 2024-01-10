海保機撐過「311海嘯」狂沖侵襲　卻在救援能登半島地震撞毀

▲編號JA722A海保機曾挺過311海嘯侵襲，不料在支援能登半島地震時遇劫。（圖／路透）

文／中央社

日本海上保安廳機身編號JA722A的航機2日在羽田機場燒毀。這架航機曾挺過2011年311大地震的海嘯「重生」，未料這次在準備將物資送往能登半島地震災區時遇劫。

這起事故發生在2日晚間，從北海道新千歲機場起飛的日本航空公司（JAL）516號班機降落東京羽田機場C跑道，隨即在跑道上與準備載運能登半島震災救援物資到新潟的海上保安廳航機碰撞，造成海上保安廳航機副機長田原信幸等5人死亡，日航客機上則有15人受傷。

日本仙台放送報導，羽田機場跑道撞機事故至今已過一週，這架機身編號JA722A的海上保安廳航機曾在311大地震中遭受海嘯侵襲。

2011年3月11日，這架海上保安廳航機為了進行定期檢查，停放在仙台機場附近的維修工廠，並在當天發生的大地震後遭受海嘯海水侵襲，但幸運地機體並未遭海水沖走，成了仙台機場附近唯一倖免於難的航機。

這架海上保安廳航機機身受損嚴重，事後被運到神奈川縣內進行修復，並在隔年3月29日重返東京羽田航空基地執勤。

第三管區海上保安本部當年受訪時說，這應該是全世界在海嘯受災航機「重生」首例。雖然從311大地震重創中重生，但沒想到這次在支援能登半島地震任務途中遭遇嚴重事故。

另外，產經新聞報導，在日航方面，已開始就保存部分事故機體展開評估，希望對這起重大事故的記憶不被淡忘，並培養內部飛航安全意識。

這架燒毀的日航客機是空中巴士A350-900機型，因為嚴重毀損，整體保存花費較高，因此預想若要保留的話，應該只會保留部分機體。

日航將視日本運輸安全委員會及警視廳調查進度，再做最後是否保存部分機體的判斷。相關人士表示，日航目前已透露想跟國土交通省等相關人士商議，希望能留下部分機體的意願。