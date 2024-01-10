日本遇強震新冠疫情又連6周升溫　災區避難所出現群聚感染

▲日本新冠毅情連續6周攀升，石川縣震災避難所出現群聚感染。（圖／路透）



文／中央社

日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連續6週升溫，連1月1日發生強震的石川縣內避難所，也傳出約10人群聚感染，厚生勞動省呼籲民眾徹底做好防疫措施。

日本石川縣能登半島1月1日下午發生規模7.6、最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共有206人死亡、52人失聯、至少567人受到輕重傷，另有至少3100多人因聯外道路中斷受困。

日本TBS電視台報導，石川縣輪島市下黑川町一處聚會所，一度有約30人在此避難，從1月6日左右開始出現發燒患者，到9日止已有約10人群聚感染COVID-19。

這處避難所內的民眾都擠在一間房間睡覺，通風不佳，因為沒水也無法洗手，目前正將高齡者等人送到設備完善的避難所。

截至目前為止，仍有逾2萬6000人在石川縣內各避難所持續過著避難生活。

日本放送協會（NHK）報導，日本傳染病專家、東邦大學教授館田一博談到COVID-19疫情說，雖然確診病例數並未爆炸性增加，但從去年秋末開始呈現持續緩慢增加趨勢，住院患者數也增加。

▼日本能登半島7.6強震造成多人流離失所，現在又碰上新冠疫情升溫，有避難所出現群聚感染。（圖／路透）



館田說，考量到上次COVID-19疫情擴大高峰出現在2023年9月左右，目前免疫力下降的人已增加，接下來疫情將更易於擴散。

他說，COVID-19疫情有可能跟季節性流感疫情高峰重疊，接下來疫情如何發展，包括醫療體制狀況等都必須加以關注。

館田談到這次地震災區的防疫對策時說，避難所空間狹小、人群密集，加上當地天氣寒冷，室內通風不佳，甚至因為停水造成用水有限，很難採取充分防疫對策，但還是希望避難民眾能戴上口罩、用酒精消毒，盡可能防疫。

日本全境COVID-19疫情升溫，連續6週呈現確診病例增加傾向，厚生勞動省呼籲持續徹底做好防疫措施。

厚生勞動省表示，截至2023年12月31日止的一週內，全境約5000家醫療機構回報COVID-19確認病例為2萬7987例，較前一週增加5458例；平均每家醫療機構確診病例數5.79例，是前一週的1.27倍，也是連續6週新增確診病例數較前一週增加。

從地方別來看，目前疫情升溫最明顯的是北海道，平均每家醫療機構確診病例數12.28例；日本47個都道府縣中，有44都道府縣新增確診病列數都高於前一週。

在發生強震的石川縣部分，雖然轄內48家醫療機構中有5家因為地震未回報確診病例數，但平均下來每家確診病例數5.42例，也較前一週來得增加。