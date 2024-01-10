首爾地鐵拆椅子了！盼緩解擁擠人潮　民眾褒貶不一





▲首爾地鐵共有8條路線，但其中以4號線最為擁擠，因此先從4號線開始試行。（翻自《NEWS 1》）

圖文／鏡週刊

南韓首爾地鐵每當上下班尖峰時刻，都會出現大批人潮，造成車廂內極度擁擠，現在首爾交通公社決定先在首爾4號線地鐵試行「無座位車廂」，期盼能達到緩解人潮擁擠的狀況。不過當地民眾對於這項政策，褒貶不一。

據南韓《NEWS 1》報導，首爾交通公社表示從今日（10日）開始，在早上7-9時的上班尖峰時刻，讓4號線地鐵每班列車的一節車廂，規劃成「無座位車廂」，僅保留博愛座。首爾交通公社表示，首爾地鐵共有8條路線，但其中以4號線最為擁擠，因此先從4號線開始試行，如果成效不錯，將會持續增加「無座位車廂」並擴及其他線路。

不過當地民眾對於這樣政策褒貶不一，一名30多歲通勤上班族表示，由於沒有座位，只感覺「人越來越多」，所以無法判斷該政策有沒有效；另外還有一名20多歲女性表示，她每天都搭乘4號線，但感覺拆掉座椅後「人潮擁擠的差別沒有太大」。另一方面，有一名60多歲女乘客就贊同無座位車廂，認為「站立的空間變大」；還有一名40多歲男乘客也贊同，並認為這樣可以增加乘客們的空間。

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