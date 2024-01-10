婦產科護士曝新手爸爸「豬隊友金句」　網友傻眼狂勸離

▲婦產科護士安娜分享自己在產房聽過的「豬隊友金句」。（圖／翻攝TikTok@anna.the.nurse）



記者吳美依／綜合報導

美國婦產科護士安娜（Anna Pascarella）分享，她曾在產房裡聽過不少新手爸爸的「荒謬發言」，例如在孕婦忍受莫大痛楚時，還在旁詢問「真的那麼痛嗎？」、「為什麼要這麼久啊？」不少網友都很傻眼，甚至直呼「快點離婚！」但也有人留言分享，自己生產時另一半展現的溫柔體貼。

在這部累計460萬次觀看的TikTok影片中，安娜女扮男裝，還原「豬隊友」的各種奇葩發言，例如詢問醫護，「你們覺得她什麼時候會生？因為我真的好餓，需要去吃點東西」、「睡在（醫院）那張椅子上，我的背好痛。」

一些新手爸爸則是明顯輕忽了生產的痛苦，在妻子用力推、快要嘔吐之際，還在質疑「妳真的盡全力了嗎？」、「妳可以稍微小聲一點嗎？妳太大聲了。」有些男性全程一言不發地看手機，也有人接到電話後，竟跟孩子的母親說，「我現在不能繼續牽妳的手了，我必須接這通電話。我馬上回來！」

除此之外，也常看見一些新手爸爸對於止痛藥物的費用感到猶豫，甚至會直接代替產婦決定，「不不不，她不需要任何東西來緩解疼痛。」

影片一出，立刻引發熱議，許多網友紛紛直呼，「快離婚！」、「如果這是我老公，他很快就會被轟出去，換成我的閨蜜進來」、「我寧可單身。」也有女性分享更悲慘的經驗，「我的前夫甚至沒有來，他待在家裡，因為有人告訴他，這可能要耗上一陣子。」

不過，也有不少人趁機分享自己男友或丈夫的窩心舉動，「我老公太棒了。他告訴我，他為我的力量感到驚艷。我們的寶寶到來時，跟我一起哭泣，還握住我的手。而我在分娩時咬了他的手指。」、「感謝上帝，我有一個可愛、支持我的丈夫，全程都照顧著我」、「我們孩子出生時，我老公說『妳多麼美麗！妳做得真好！』」