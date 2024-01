凱特王妃42歲生日快樂！　英王室曬「慶生美照」別具意義

▲英國王室挑選凱特王妃(中)去年5月在查爾斯三世加冕禮上的照片,為她慶生。(翻攝X@The Royal Family)

圖文/鏡週刊

英國凱特王妃(Kate Middleton)9日度過42歲生日,英國王室於官方社群網站特別貼出她在公公、英王查爾斯三世(King Charles III)加冕典禮的幕後照片,祝她生日快樂。倫敦西敏寺也特別敲鐘,為這位未來的王后慶生。

凱特王妃在英國王室擁有超高人氣,英王室官方網站貼出她去年5月出席查爾斯三世加冕禮的照片,發文:「祝福威爾斯王妃生日快樂!」照片由攝影師克里斯傑克森(Chris Jackson)掌鏡,可見凱特王妃對著公公燦笑,身旁還有愛丁堡公爵愛德華王子(Prince Edward)和他的夫人蘇菲(HRH Sophie, Duchess of Edinburgh),照片應是於西敏寺加冕儀式後,回到白金漢宮拍攝的,氣氛相當溫馨。

凱特王妃穿搭功力一流,英媒估算,去年(2023年)她的治裝費約為16.2萬英鎊(約新台幣632萬元),而她最貴的一身行頭,就亮相於查爾斯三世的加冕典禮上,頭到腳總價值超過3萬5,650元英鎊(約新台幣139萬1,984元)。

當天凱特王妃穿Alexander McQueen象牙色定制禮服,身披皇家維多利亞勳章長袍,腳踩Gianvito Rossi高跟鞋。沒有戴皇冠的她選戴由Alexander McQueen與Jess Collett共同設計的銀製頭飾,價值為3萬2,000 英鎊(約新台幣124萬9,364元)。另外她還配戴英國女王伊麗莎白二世的項鍊、婆婆黛安娜王妃的珍珠耳環,向故人致敬。

查爾斯三世對凱特王妃這個媳婦相當滿意,2022年9月英國女王伊莉莎白二世過世後,查爾斯正式任命威廉和凱特成為新一任威爾斯親王與王妃。當時查爾斯說道:「我知道,有凱薩琳(凱特的本名)在身邊,我們的新威爾斯親王和王妃將繼續激勵和領導我們的國家對話,並將邊緣地帶帶到能夠給予重要幫助的中心地帶。」

此外,昨英國各地也紛紛祝凱特王妃生日快樂,其中,她2011年與威廉王子結婚的西敏寺特別敲鐘祝賀,每逢英國王室高級成員生日,西敏寺都會敲鐘慶祝。

The Abbey bells are ringing to celebrate the birthday of The Princess of Wales.



Our bell ringers are ringing 542 changes of Stedman Caters followed by a course of Sgurr A’Chaorachain Surprise Royal. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/5j42284afB