凱特王妃42歲生日快樂！　英王室曬「慶生美照」別具意義

▲英國王室挑選凱特王妃（中）去年5月在查爾斯三世加冕禮上的照片，為她慶生。（翻攝X＠The Royal Family）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）9日度過42歲生日，英國王室於官方社群網站特別貼出她在公公、英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮的幕後照片，祝她生日快樂。倫敦西敏寺也特別敲鐘，為這位未來的王后慶生。

凱特王妃在英國王室擁有超高人氣，英王室官方網站貼出她去年5月出席查爾斯三世加冕禮的照片，發文：「祝福威爾斯王妃生日快樂！」照片由攝影師克里斯傑克森（Chris Jackson）掌鏡，可見凱特王妃對著公公燦笑，身旁還有愛丁堡公爵愛德華王子（Prince Edward）和他的夫人蘇菲（HRH Sophie, Duchess of Edinburgh），照片應是於西敏寺加冕儀式後，回到白金漢宮拍攝的，氣氛相當溫馨。

凱特王妃穿搭功力一流，英媒估算，去年（2023年）她的治裝費約為16.2萬英鎊（約新台幣632萬元），而她最貴的一身行頭，就亮相於查爾斯三世的加冕典禮上，頭到腳總價值超過3萬5,650元英鎊（約新台幣139萬1,984元）。

當天凱特王妃穿Alexander McQueen象牙色定制禮服，身披皇家維多利亞勳章長袍，腳踩Gianvito Rossi高跟鞋。沒有戴皇冠的她選戴由Alexander McQueen與Jess Collett共同設計的銀製頭飾，價值為3萬2,000 英鎊（約新台幣124萬9,364元）。另外她還配戴英國女王伊麗莎白二世的項鍊、婆婆黛安娜王妃的珍珠耳環，向故人致敬。

查爾斯三世對凱特王妃這個媳婦相當滿意，2022年9月英國女王伊莉莎白二世過世後，查爾斯正式任命威廉和凱特成為新一任威爾斯親王與王妃。當時查爾斯說道：「我知道，有凱薩琳（凱特的本名）在身邊，我們的新威爾斯親王和王妃將繼續激勵和領導我們的國家對話，並將邊緣地帶帶到能夠給予重要幫助的中心地帶。」

此外，昨英國各地也紛紛祝凱特王妃生日快樂，其中，她2011年與威廉王子結婚的西敏寺特別敲鐘祝賀，每逢英國王室高級成員生日，西敏寺都會敲鐘慶祝。

The Abbey bells are ringing to celebrate the birthday of The Princess of Wales.



Our bell ringers are ringing 542 changes of Stedman Caters followed by a course of Sgurr A’Chaorachain Surprise Royal. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/5j42284afB — Westminster Abbey (@wabbey) January 9, 2024

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