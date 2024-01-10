國防支出佔全國預算30%！前線俄軍卻「快被凍死」　網上徵木柴取暖

▲俄羅斯最近氣溫降低，但前線的空軍卻沒有足夠的木柴生活取暖。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰火延燒2年仍未停歇，儘管俄羅斯最近為國防撥出了龐大預算，但仍有俄國空軍面臨嚴冬的挑戰，其中有人甚至連生火取暖的木柴都沒有，不得不上網向民眾求援。

據軍聞網站Defence Blog報導，俄羅斯駐紮在米列羅沃空軍基地（Millerovo Air Base）的第31戰鬥飛行團，儘管隸屬於擁有龐大國防預算的軍隊，但他們日前卻因難敵當地嚴酷寒冬，不得不在網上發文求助。

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Нада дрова pic.twitter.com/EsMJPZNDNo — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) January 8, 2024

俄羅斯知名軍情專家馬諾夫（Ilya Tumanov）在他的頻道「戰鬥轟炸機」（Fighterbomber）上，聲稱俄羅斯空軍「快全部凍死了」，呼籲追隨者為軍人提供援助，捐助柴火來為軍人們的機場宿舍供暖。

這項請求在俄羅斯國防開支居高不下的情況下顯得特別諷刺。截至2023年上半年，俄羅斯的國防預算比原本預期的高出了12%，達到6000億盧布。隨著莫斯科將越來越多資源用於烏克蘭軍事行動，俄羅斯2024年的國防支出也接近該國總預算的三分之一，但前線飛行員卻只能上網討木柴生火取暖，讓人感到疑惑。