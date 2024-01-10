阿拉斯加航空掉艙門！波音執行長認錯　矢言「透明處理」

▲美國阿拉斯加航空5日發生艙門在半空中被吹走的意外後，波音承認錯誤。（圖／翻攝自X）

文／中央社紐約9日綜合外電報導

阿拉斯加航空日前發生客機在半空中掉艙門事件，險些釀災，飛機製造商波音執行長凱爾洪今天扛下責任，矢言在這家航空巨擘試圖擺脫最新一波危機時每一步驟都「完全透明」。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）編號1282班機本月5日從俄勒岡州波特蘭（Portland）飛往加州安大略市（Ontario），起飛不久後機上一個內嵌式艙門（plug door）遭吹走。這架客機隨即緊急降落，機上人員平安無事，不過機身出現一個大洞。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，波音公司（Boeing）執行長凱爾洪（Dave Calhoun）在今天召開的安全會議上告訴員工：「我們將處理此事，首先是承認我們的錯誤。我們將在每一步驟中以100%、完全透明的方式處理。」

凱爾洪談到艙門掉落事故相關照片時說：「當我看到照片，當下唯一的念頭是，我不知道要是有人坐在飛機那個大洞旁邊的座位會發生什麼事。」他還說：「我有孩子、有孫子，你們也是。事關重大，每個細節都很重要。」

凱爾洪2020年1月接任波音執行長一職，當時波音因旗下737 MAX系列客機發生兩起致命空難而陷入困境。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查艙門掉落事件，凱爾洪承諾合作，並表示國家運輸安全委員會很有經驗，「我相信他們採取的每一步驟，他們會得出結論」。

美國聯邦航空總署（FAA）已下令171架裝有同類內嵌式艙門的波音737 MAX 9停飛受檢。

國家運輸安全委員會調查人員昨晚表示，內嵌式艙門並未栓緊。

聯邦航空總署今天表示持續與波音合作，以確定對停飛飛機進行詳細檢查的指南。

聯邦航空總署今天說：「波音昨天提供最初版本的指南，他們現在正根據收到的反饋進行修改。聯邦航空總署收到波音的修訂版指南後將會徹底審查。」