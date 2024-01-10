專挑茶館老闆娘！男連殺2人喊「想展現我很強」　韓警公開長相

▲ 李榮福涉嫌殺害2名茶館老闆娘。（圖／京畿北部警察廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道連續發生2起茶館老闆娘強盜殺人案，警方10日決定公開57歲犯嫌姓名及照片，而他此前已有至少5項前科，聲稱犯案是為了「展現自己很強」。

綜合《韓聯社》等韓媒，京畿北部警察廳10日召開個資公開審議委員會，決定公開被指為「一山、楊州茶館業主連鎖殺人犯」的57歲男子李榮福（이영복，音譯）姓名、年齡及長相。

根據南韓現行《特定強力犯罪法》第8條之2，考量案情殘忍性及危害程度，在有充分證據相信嫌疑人就是犯人的情況下，判斷有必要保障國民知的權利等公共利益，則得以公開嫌疑人的長相、姓名及年紀等個資。

去年12月30日，李榮福在京畿道高陽市一山西區對一名獨自經營茶館的60多歲老闆娘施暴後勒頸殺害，並偷走店內30萬韓元（約新台幣7000元）現金；接著本月4日又在楊州市以相同手法殺害另一名60多歲茶館老闆娘，同樣偷走數十萬韓元現鈔。

警方發現兩起案件中驗出的指紋一致且犯案手法相似，鎖定李榮福為犯嫌。而他犯案後遊蕩首都圈及京畿道一帶，5日在江陵一處傳統市場落網，被控犯下強盜殺人罪，法院7日裁定羈押。

李榮福有5條以上前科，去年11月出獄，接受警方調查時供稱，獄中生活過久了「覺得自己很弱、感覺被無視，想展現自己喝酒之後看起來很強大的樣子，因而犯案」。他鎖定茶館老闆娘的原因尚不清楚，但過去就有在女性獨自經營的茶館偷竊的前科。