被隔壁比賽的球「砸中後腦杓」！　印度板球選手倒地慘死

▲印度發生板球砸死人的事件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度孟買一名男子參加板球比賽時，不慎被隔壁球場選手的球擊中頭部，送醫搶救後仍不治身亡。事實上，板球在包含印度在內的大英國協各國之間蔚為風潮，同時也是全球第二受歡迎的運動。然而印度人口過密，導致球場不足，使得經常要在同一場地同時舉辦2場以上的比賽，也容易造成類似情形發生。

根據《新德里電視台》報導，該名52歲男子8日參加舉辦於馬騰加（Matunga）達卡爾廣場（Dadkar Maidan）的T20板球比賽「庫奇維薩奧斯瓦爾維卡斯傳奇盃」（Kutchhi Visa Oswal Vikas Legend Cup），該比賽的主要參賽者50歲以上人士。

死者比賽當下正準備接球，因此背對著隔壁球場的擊球手，怎知此時隔壁球場的球卻以高速往他的後腦杓砸去。男子忙著接球，閃避不及，當場被擊中頭部。隨後雖被送往醫院搶救，但是仍在醫院被宣告死亡。目擊者指出，男子頭部被擊中後當場倒地。

板球運動在印度十分流行，但是由於場地不足，因此經常需要在同一個場地同時舉辦2場以上的比賽。而這也並非首次有球員被另一場比賽的球擊中受傷，但卻是首次有球員因被隔壁球場的球砸中死亡。

警方目前已經依意外死亡結案，雖然曾經下令進行屍檢，但是並未發現遭人故意毆打的痕跡。而遺體也已交還給家屬。