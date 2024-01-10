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CNN：台灣年輕選民「最關心的不是中國」　多數人擔憂經濟狀況

▲▼台灣街景、台北街景、台北街頭、台灣選民。（圖／路透）

▲CNN報導指出，台灣部分年輕選民認為民生問題才是投票關鍵因素。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣本周六（13日）將舉行2024年總統大選，美國有線電視新聞網（CNN）10日以「台灣大選將至，許多年輕選民表示中國並不是他們最關心的議題」為題報導，提到年輕人認為由於兩岸維持現狀已是目前唯一可行的選項，因此更需要關注的是經濟、薪資、社會住宅等民生問題。

CNN近期採訪了10多名台灣20歲至30歲的年輕選民，試圖瞭解他們投票的優先考慮因素。據CNN報導，雖然每位受訪者幾乎都認同自己是台灣人，而不是中國人，但大多數人並不認為中國議題是這場大選中最重要的因素，因為他們認為兩岸現狀短期內不會改變。

▲▼民眾黨造勢、柯文哲選民、柯文哲支持者、民眾黨支持者。（圖／路透）

▲民眾黨造勢現場的柯文哲支持者。（圖／路透）

34歲新北市公務員Charles Shen表示，「（民進黨與國民黨）只是在意識型態上競爭，但我認為，統獨都不會實現，無論誰執政，我們的生活都未真正改善。」來自民進黨傳統票倉台南市的28歲體育教練Monica Cheng表示，她厭倦政治口水，「我們一直認為台灣是一個國家，我們是台灣人，但我不覺得中華民國與台灣有何區別，我認為任何關於這個問題的辯論只會帶來更大的政治分歧。」

CNN引述部分台灣年輕選民看法，他們認為目前對台灣未來的辯論都是意識型態，因為唯一可行的選擇是維持現狀。34歲桃園工程師Leon近2年在中國工作，他要求只透露名字，因為他將來可能會再次在中國就業，他覺得「抗中」只是民進黨的口號，應該更重視兩岸教育，「不要盲目反對任何與中國有關的事…我認為我們應該促進交流，以便雙方人民瞭解彼此有多麼不同。」

▲▼侯友宜選民、國民黨支持者、國民黨選民。（圖／路透）

▲國民黨支持者高舉中華民國國旗。（圖／路透）

美國內華達大學拉斯維加斯分校研究台灣政治的助理教授王宏恩（Austin Wang）說，民生問題在這次大選中占據更重要地位，「在許多人台灣人看來，他們不需要選邊站，因為現狀不會立即改變。所以，當現狀持續，也許可以考慮一些其他議題，例如社會正義、高房價等等。」

CNN採訪的大多數年輕選民都強調了對自我經濟狀況的擔憂，尤其以薪水漲幅停滯、社會住宅不足為多數。報導稱，儘管台灣在先進半導體晶片供應鏈上處於全球領先地位，但過去20年來，其他產業勞工收入水準基本停滯，台灣2022年月薪中位數為1386美元，遠低於其他亞洲四小龍國家（韓國1919美元、香港2444美元、新加坡3776美元）。

另外，據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣截至2023年11月社會住宅僅占所有住房戶數的0.2%，比例明顯低於許多其他發達經濟體。嘉義市22歲首投族Luo Chen-hsien認為居住正義是未來最重要的問題之一，而兩大黨在遏制房價上都「太被動」了。

▲▼賴清德選民、民進黨支持者、民進黨選民。（圖／路透）

▲CNN訪問台灣年輕人，多數人關注薪資、社宅問題。圖為民進黨選舉造勢現場。（圖／路透）

部分年輕選民向CNN表示，他們相信柯文哲可以帶來更進步的經濟公平，因為他更能理解年輕一代面臨的挑戰，但另一些年輕選民則質疑柯文哲能否解決問題。支持國民黨的金門縣27歲金融顧問Johnny Huang就說，民眾黨能真正實現多少競選承諾仍有待觀察，「改革不僅是喊口號，我更願意支持能為台灣帶來穩健改變的候選人。」

CNN也強調，關注民生並不代表台灣年輕人對北京的威脅一無所知。王宏恩指出，台灣社會有明確共識，即統一是不可接受的選項。支持民進黨的27歲律師Alice Yan表示，吞併台灣是中共長期政策，這不是任何台灣總統能夠改變的，「必須向世界表明，我們在主權問題上毫不妥協。」26歲台北學生Carrie Wang稱，「我認為最重要的是選擇一位最能推動國家邁步於國際舞台的總統。」

►►►日經關注台灣大選！站在關鍵「經濟十字路口」　結果撼動長期影響

►►►美媒分析大選　「台灣人」身分認同存在世代分歧！30年間巨大轉變

►►►日經：台灣大選「年輕選民」是關鍵！　更關注民生經濟問題

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