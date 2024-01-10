彭博點名50家企業今年最值得關注！　台灣「唯一入選」不是台積電

▲彭博2024最值得關注50家企業，台灣聯發科唯一上榜。（圖／聯發科提供）

文／中央社

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）追蹤從金融到食品業等各行各業約2000家企業，分析師根據建議清單評選出今年值得關注的50家公司，其中台灣晶片大廠聯發科上榜。

這份分析結合了反向操作投資人觀點和即將發生的變化因素，例如領導階層換人、資產出售或併購，以及新產品和服務的推出計畫。

彭博分析指出，企業將受到人工智慧（AI）發展及全球暖化效應日益嚴重的影響。此外，對通貨膨脹和可能降息，及烏克蘭和加薩的戰事、車輛轉向電動車發展，和中國陷入困境的房地產市場等揮之不去的種種擔憂也同樣重要。

今年彭博分析師評選出的50家企業以科技業和金融業最多，各占7個名額，科技業中包含台灣唯一上榜的企業、IC設計大廠聯發科。

彭博行業研究分析師查爾斯．岑（Charles Shum）指出，智慧型手機需求成長，以及行動和家用裝置上AI應用程式興起，顯示聯發科可能會出現意外獲利。

彭博行業研究預估，與高通（Qualcomm）的競爭產品相比，聯發科的天璣（Dimensity）5G處理器將在高階智慧型手機方面取得市占，而與Meta和輝達（NVIDIA）合作關係，勢必將在另類/虛擬實境、個人電腦和汽車市場開啟更多機會。

科技業上榜的企業除聯發科外還包括美國電腦軟體大廠奧多比（Adobe）、日本半導體精密加工設備商迪思科（Disco）、德國軟體大廠思愛普（SAP）、技術諮詢公司埃森哲（Accenture）、美國軟體公司直覺公司（Intuit）和電玩遊戲平台機器磚塊（Roblox）。

金融業方面上榜最多的為銀行，包括匯豐銀行（HSBC）、中國工商銀行（ICBC）、美國儲億銀行（Truist）、沙烏地阿拉伯銀行拉吉希銀行（Al Rajhi Bank）和英商巴克萊銀行（Barclays），此外還有荷蘭電子支付公司Adyen、跨國保險集團安盛（Axa）。

通訊業方面則有谷歌（Google）母公司Alphabet、英國電信（BT）、迪士尼（Disney）、叫車服務業者Lyft、法國媒體集團威望迪（Vivendi）和線上約會服務公司Match Group上榜。

非消費必需品產業方面，包括電子商務公司亞馬遜（Amazon.com）、英國豪華跑車品牌阿斯頓馬丁（Aston Martin）、中國電動車大廠比亞迪（BYD）、澳門博弈業者銀河娛樂（Galaxy Entertainment）、中國運動服飾品牌安踏體育（Anta Sports）、加拿大女裝時尚品牌Aritzia及英國建商Persimmon。

在醫療服務業方面，上榜的有中國生物技術公司百濟神州（BeiGene）、丹麥製藥公司「諾和諾德」（Novo Nordisk）和美國藥廠禮來公司（Eli Lilly）、美國醫療器材商波士頓科技公司（Boston Scientific）和美國最大醫院營運商HCA。

能源產業方面上榜的企業有4家，分別為美國液化天然氣最大供應商Cheniere、中國最大民營能源企業新奧能源（ENN Energy）、美國石油及石化業巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）、美國薄膜太陽能模組製造商第一太陽能公司（First Solar）。

消費必需品產業上榜的3家企業為全球最大酒類集團帝亞吉歐（Diageo）、護膚美妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）和飲料及咖啡機品牌克里格胡椒博士（Keurig Dr Pepper）。

工業類別包括國防業者通用動力公司（General Dynamics）、北美卡車運輸巨頭Knight-Swift及美國鐵路運輸公司聯合太平洋（Union Pacific）、美國基礎建設承包商MasTec和醫療廢棄物清運業者Stericycle。

原料產業上榜的有全球最大的商品交易商嘉能可（Glencore）、南非英帕拉白金公司（Impala Platinum）、沙烏地基礎工業公司（Sabic）及全球化工建材與黏著劑巨擘西卡公司（Sika）。

在不動產業方面上榜的有2家，分別是中國物業管理業者雅生活（A-Living）和香港新鴻基地產（Sun Hung Kai）。