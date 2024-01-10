美媒分析大選　「台灣人」身分認同存在世代分歧！30年間巨大轉變

▲台灣總統大選引外媒關注。左起柯文哲、賴清德、侯友宜。（圖／路透）

文／中央社

美國媒體關注台灣大選，有的凸顯不同世代台灣人對中國看法分歧；也有媒體深入台灣家庭，呈現父親自認是中國人、女兒認同是台灣人的差異。

台灣13日總統、立法委員選舉，據報導有上百家、超過200人外國媒體記者派員採訪。美國媒體如「國家廣播公司」（NBC）、「全國公共電台」（NPR）的報導把焦點放在歷年來台灣人身分認同的轉變。

NPR廣播節目「萬事皆曉」（All Things Considered）8日推出11分鐘的專題報導，特派記者張愛莎（Ailsa Chang）、馮哲芸（Emily Feng）深入一個台灣家庭，探討，在台灣與中國的複雜歷史下，身為「台灣人」的意義從一個世代到另一個世代出現的變化。

NPR報導指出，儘管多數台灣居民現在的身分認同是「台灣人」，但這僅30年前出現的巨大轉變。

▲美媒分析，台灣選民的身分認同存在世代差異。（圖／路透）

在兩名特派記者訪問的家庭當中，67歲的父親認同自己是中國人，儘管他的家族在台灣居住好幾百年。這位父親在戒嚴時期成長，認同蔣介石對台灣貢獻，主張「我的祖先從大陸過來」。

但報導中這個家庭的女兒41歲，與父親的看法不同，認為自己是台灣人。這位女兒曾在英國留學，同年齡的朋友經歷過太陽花學運，認同自己是台灣人，且主張台灣是一個國家。

這位女兒表示，人在國外感受特別強烈，「我對自己是中國人或是台灣人必須做出明確的決定」。她回顧太陽花運動，年輕人攻占立法院，其中有些人是她的朋友，「他們把自己置於危險當中，原因大概只有一個，那就是我們關心這個國家…我們關心我們在這個島上的生活方式」。

「國家廣播公司」（NBC）網站今天刊出的近2分鐘報導影片，也把焦點放在不同世代的台灣人對中國看法分歧，報導引述政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）指出，「年長一代較傾向支持統一，年輕一代相對較少。年輕人更傾向一種獨特的台灣國家認同，而非中國國家認同」，隨著時間推移，支持統一者逐漸減少。