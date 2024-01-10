全球均溫飆升1.48度！歐盟氣候監測機構證實：2023年創「人類歷史上最熱」

▲歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」示警，2023年全球平均氣溫高出攝氏1.48度，創下「人類歷史上最熱」年份。（圖／翻攝自Copernicus Climate Change Service）

圖文／CTWANT

世界氣象組織發布《2023全球氣候狀況報告》，示警2023年全球平均氣溫將高出攝氏1.4度，恐打破氣候紀錄創下「人類歷史上最熱」，敲響失控暖化警鐘。對此，歐洲聯盟（EU）氣候監測機構證實，2023年出現全球前所未有的高溫，且今年全球暖化恐進一步惡化。

▲歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」示警，2023年全球平均氣溫高出攝氏1.48度，創下「人類歷史上最熱」年份。（圖／翻攝自Copernicus Climate Change Service）

綜合外媒報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）9日曬出監測數據指出，比起1850年至1900年的工業革命，2023年全球平均氣溫高出攝氏1.48度，這是有史以​​來最熱的一年，且經對照樹木年輪和冰川氣泡等古氣候數據，窺見2023年也「很可能」是10萬年來溫度最高的年份。

哥白尼透露，讓人驚訝的並非是平均氣溫飆至1.48度，而是自2015年全球暖化首次突破1度後，地球僅花了短短8年的時間，氣溫又飆高了半度，近年來氣候變遷的速度快到不可思議。

不過，最令科學家們關注的是，一旦全球平均氣溫高達1.5度以上，地球上的許多生態系統將難以適應，部分地區在夏季的炎熱環境下，已接近人類的生存極限，預估今年（2024）全球暖化恐進一步惡化，不久將可能到達威脅生存的恐怖數字。

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