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彭博：習近平去年提升17國外交關係破紀錄　抗衡美國勢力

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，中國國家主席習近平2023年提升與17個國家與地區的外交關係，突破紀錄，其中大多數為發展中國家，旨在拉攏全球南方重塑以美國領導的世界秩序，這是他執政第一個10年前所未見的步調。

美國華府制定的外交戰略依賴富裕盟友聯盟，但北京政府反其道而行，利用援助、貿易、投資吸引開發中國家。華盛頓史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻（Yun Sun）指出，「隨著中美戰略競爭加深，中國越來越渴望與更多國家鞏固夥伴關係」，特別是在經濟方面依賴中國或是具有類似世界觀的國家。

去年與中國提升外交關係的國家，除了鄰國土庫曼、吉爾吉斯，還有非洲的尚比亞、衣索比亞，拉丁美洲的委內瑞拉、烏拉圭、哥倫比亞，也深化與索羅門群島、尼加拉瓜的關係。目前索羅門群島與尼加拉瓜已經和台灣斷絕外交關係，轉而與中國建交。

「中南項目」（China-Global South Project）共同創辦人歐蘭德（Eric Olander）指出，在這些國家當中，許多國家位在中國與美國及西方處於競爭的地區，傾向中國的國家將得到外交關係提升，綁入中國陣營的圈子。

報導分析，中國對外交雙邊關係有不同的層級定義，例如巴基斯坦、白俄羅斯、委內瑞拉被形容為「全天候戰略合作夥伴」，這裡指的是經過各種考驗依舊牢固的友誼；而美國與中國則是「新型大國關係」。

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