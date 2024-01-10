女醒來發現弟妹同時暴斃　妹陳屍她身旁沙發弟獨自死在房間





▲女子卡拉被姊姊發現時已經死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

英國女子潔妲(Jade Couperthwaite)打瞌睡醒來，發現坐在她身旁的26歲妹妹卡拉(Carla Couperthwaite)陳屍在沙發上，她激動跑到33歲弟弟史蒂芬(Stephen Fisher)房間，結果發現弟弟也死在房間中，恐怖遭遇讓她崩潰不敢相信。

居住在博爾頓(Bolton)的女子潔妲，近來接受當局調查，回憶弟妹去年9月6日同時陳屍在公寓中的命案，她在法庭上表示，在沙發上睡著的她醒來後，發現妹妹卡拉倒在旁邊完全沒有反應。

潔妲當下拼命大聲呼叫人在房間中的弟弟史蒂芬，可是史帝芬也完全沒有回應，她叫了救護車後前去房間查看，才發現弟弟早已經沒有呼吸，救護人員抵達後，宣告2人已經死亡。

潔妲表示，當天一切十分正常，沒有特別異常之處，她也不明白弟弟和妹妹為何會突然死亡。史蒂芬的伴侶Zara Greaves出庭表示，史蒂芬因為不愉快的童年，使得他有依賴藥物的問題。

驗屍官在法庭上表示，2名死者的死因是因為藥物中毒死亡，他們在2名死者的遺體中驗出包含大麻、安非他命、古柯鹼、嗎啡等多種毒品，還有酒精反應，認為事件可能不是蓄意，而是2人沒有預估到多種藥物組合結果而造成的猝死事件。