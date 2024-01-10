美軍航母聯手英軍驅逐艦　在紅海擊落18架無人機3枚反艦飛彈

▲圖為美國航空母艦艾森豪號。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部（US Central Command）9日表示，美英軍隊9日在紅海擊落葉門反抗軍青年運動（Houthi）發射的18架無人機、2枚反艦巡弋飛彈與1枚反艦彈道飛彈。這是青年運動第26次攻擊紅海商業航道，美方稱無人受傷。

美軍中央司令部透過聲明表示，大約在葉門當地9日晚間9時15分左右，伊朗撐腰的青年運動發動一連串複雜攻擊，從葉門青年運動控制區發射伊朗設計的單向攻擊無人機、反艦巡弋飛彈及反艦彈道飛彈。

美英軍隊展開聯合行動，美國航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）、美國海軍驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）、美國驅逐艦拉盟號（USS Laboon）、美國驅逐艦梅森號（USS Mason）與英國皇家海軍勇敢級防空驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）聯手，擊落18架無人機、2枚反艦巡弋飛彈與1枚反艦彈道飛彈。

美方表示，這是自2023年11月19日以來，青年運動第26次攻擊紅海商業航道，未造成人員傷亡或財產損失。就在今年1月3日，美國等14國發表聯合聲明稱，若青年運動持續威脅人命、全球經濟與區域關鍵水道的貿易自由流通，將承擔後果。