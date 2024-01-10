若中國武力犯台「駐韓美軍可能出動」　南韓經濟衝擊超越日本

▲美國尼米茲號核動力航空母艦（USS Nimitz）駛入南韓釜山海軍基地。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

彭博經濟研究9日發布分析報告預測，萬一爆發台海戰爭，南韓第一年經濟成長估計萎縮23.3%，所受衝擊超越美日，甚至是參戰國中國。對此，韓聯社引述智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）模擬報告作為解釋，因為如果中國入侵台灣，華府恐怕會不顧首爾意願，部署駐韓美軍介入衝突。

彭博經濟研究指出，台灣是全球主要半導體供應商，且將在本周六舉行總統大選，該報根據地緣政治考量與經濟模型，對於台海戰爭的可能衝擊提出預測。

整體而言，台海戰爭將導致全球經濟損失10兆美元、約占全球GDP的10%。戰爭第一年，美國經濟損失6.7%、南韓經濟成長減少23.3%、日本經濟成長縮減13.5%。如果北京封鎖台灣，美國第一年的GDP成長可能減少3.3%。不論是哪一種情況，對於美國的影響都比2020年新冠疫情還要嚴重。

▲京畿道平澤市駐韓美軍的韓福瑞營。（圖／達志影像）



韓聯社10日報導，上述研究預估南韓所受到經濟衝擊，比日本與參戰國中國還要大，這是值得注意的一點。CSIS去年1月發布中國對台動武模擬報告「下一場戰爭的第一場戰役」（The First Battle of the Next War），就曾提到南韓可能遭受的影響。

CSIS指出，「由於全球緊密相連，中國入侵台灣將徹底摧毀世界經濟」，而南韓不僅要提防中國，也要應對北韓的敵對行動，「因為與中國衝突的迫切性，美國將會釋出駐南韓4支（戰鬥）中隊的其中2支。但由於來自北韓的持續威脅，另外2支中隊將會留在南韓進行威懾。」

萬一北京調動海軍包圍台灣，美軍可能動員南韓烏山空軍基地、群山空軍基地，甚至濟州海軍基地。如果駐韓美軍真的介入，就不能排除中國報復的可能性，屆時衝擊可能還會更大，因為中國侵台可能演變為韓中武裝衝突。

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