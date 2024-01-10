37歲童顏正妹竟是4寶媽　驚喜宣布「當阿嬤了」網嚇：看起來像22

▲童顏辣媽竟然要當阿嬤。（圖／翻攝自TikTok／mistydawn3431）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州37歲辣媽米絲媞(Misty Dawn Hight)，育有4名孩子的她仍然保持年輕外表和火辣身材，沒想到她近來突然宣布自己要當祖母了，震撼消息立刻在網路上爆紅，獲得250多萬人次點閱。

37歲辣媽米絲媞近來在TikTok上宣布，她今年4月將會迎接第一個孫子成為阿嬤，消息傳出後令許多網友感到震驚，因為她才年僅37歲，且外表看起來非常年輕。

米絲媞解釋，她的4名孩子分別為11歲、13歲、16歲與20歲，她自己是15歲時懷上大女兒芮莉(Rileigh)，從12歲開始與青梅竹馬的丈夫交往，19歲結婚，不過婚姻只維持幾年，在她21歲時離婚，後來與另外一名男子結婚，又生下3名小孩。

米絲媞表示，20歲的大女兒芮莉近來懷孕，預產期定在今年4月，所以她即將成為祖母。影片曝光後，米絲媞的童顏獲得上萬網友讚嘆，「不敢相信你竟然要當祖母了，你看起來只有22歲」、「想知道你是怎麼護膚的，皮膚看起來好年輕」。也有網友分享她也是15歲當媽，結果在34歲時成為祖母。