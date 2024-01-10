　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

四寶爸收養阿富汗2歲難民女童　卻把她「推去撞牆」顱骨破裂死亡

四寶爸收養2歲難民女童　卻把她「推去撞牆」顱骨破裂死亡。（圖／翻攝自Kent Police）

▲男子被控虐童、謀殺等罪名。（圖／翻攝自Kent Police）

記者李振慧／綜合報導

英國33歲男子古拉米(Jan Gholami)與妻子領養身為阿富汗難民的2歲女童札赫拉(Zahra Ghulami)做養女，然而脾氣暴躁的他一氣之下，竟然把女童的頭推去撞牆，導致女童送醫2天後身亡。

33歲男子古拉米被控2020年5月在肯特郡格雷夫森(Gravesend)家中，暴怒之下把2歲女兒札赫拉的頭推去撞牆，導致女童身亡。他報案時辯稱，他外出購物回到家中時，兒子告訴他札赫拉不小心從樓梯上摔下來，一直在吐。

法庭資料顯示，同樣來自阿富汗的古拉米，於2016年1月搬來英國定居，隔年他因為聽說同鄉朋友的妻子難產身亡，所以與妻子收養了對方女兒札赫拉，最後於2019年1月成功為札赫拉申請到英國公民身分。

驗屍發現，女童死因為頭部嚴重受傷與顱骨骨折。古拉米對於所有指控皆不認罪，他強調在阿富汗已經發生夠多暴力事件，他才會為了4名孩子的生活來到英國。

古拉米雖然強調自己慈父的形象，不過有證據指出，他過去曾有毆打兒童的指控，死者身上也有發現舊傷，陪審團最後裁定他謀殺罪成，32歲妻子蘿奇亞(Roqia Ghulami)雖然逃過謀殺罪，但仍被指控虐待兒童罪，本案將於2月16日宣布判決結果。

ET快訊
強冷氣團來了！　今晚明晨「台南以北探10度」
快訊／又有機長聽錯指令！　福岡機場出狀況
超商大夜下班騎重機衝彰化　桃園男後座摔下被輾死
街上突昏倒　下秒遭輾爆頭亡
小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」！尬認：對我很不爽
27歲警自轟「化厲鬼報仇」！澎湖爸媽接噩耗　急奔板殯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女醒來發現弟妹同時暴斃　妹陳屍她身旁沙發弟獨自死在房間

家中鸚鵡突然狂喊「陌生女名字」　男友1反應讓女心寒：該分手嗎

26歲女師被控性侵16歲男學生　學生爸知道卻「默許性關係」被捕

下班只想躺平！女抱怨坐辦公室變醜變胖　上萬網共鳴：我也是

47歲廚師在家分屍服務生女友　「開膛取出腸子心臟」放在水桶中

26歲男「脖子戴金屬項鍊」躲雨被雷劈　朋友目睹他瞬間僵直倒地

警察開車撞死人　19歲孕婦辦完性別趴喪命！腹中胎兒「奇蹟存活」

9年沒賺錢　彭博：Twitch將裁員35％　500人受影響

快訊／泰越捷機長聽錯指令！　誤闖福岡機場「死路」動彈不得

若中國武力犯台「駐韓美軍可能出動」　南韓經濟衝擊超越日本

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

警察開車撞死人　19歲孕婦辦完性別趴喪命！腹中胎兒「奇蹟存活」

9年沒賺錢　彭博：Twitch將裁員35％　500人受影響

快訊／泰越捷機長聽錯指令！　誤闖福岡機場「死路」動彈不得

若中國武力犯台「駐韓美軍可能出動」　南韓經濟衝擊超越日本

彭博點名50家企業今年最值得關注！　台灣「唯一入選」不是台積電

遊德國注意！全國本周大罷工　交通運輸將受大規模影響

彭博：習近平去年提升17國外交關係破紀錄　抗衡美國勢力

「喝完老婆煮的湯」險死！他急送醫撿回一命　警查出真相更心碎

37歲童顏正妹竟是4寶媽　驚喜宣布「當阿嬤了」網嚇：看起來像22

美媒分析大選　「台灣人」身分認同存在世代分歧！30年間巨大轉變

里長領騎掃街　洪佳君讚「合作建設最佳夥伴」：咱就像一家伙仔

車掃收警報！林國春秒指揮停靠　一看氣炸：令人傻眼的事實

關山月眉「槌球快樂隊」真樂活　警「三合一」宣導獲肯定

警察開車撞死人　19歲孕婦辦完性別趴喪命！腹中胎兒「奇蹟存活」

「表弟」卡森斯懂格林為何想退休　「對他人身攻擊不公平」

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

伯母沒生孩！阿嬤怒噴「老雞X」暴打羞辱...他嘆：會有報應

9年沒賺錢　彭博：Twitch將裁員35％　500人受影響

《非殺人小說》開播倒數　于子育挑戰底線「連自己都沒見過的樣子」

江承諺完成簽約　台鋼雄鷹擴編球員薪資公布

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

國際熱門新聞

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

34歲艾塔爾任史上最年輕法國總理　

蘋果「1產品」賣不出去！庫存堆滿倉庫

6.7強震前「沙丁魚大量出沒」驚人畫面曝

喝老婆煮的湯險死　真相更心碎

2車駕駛路中間吵架　貨車突衝出撞飛1死1重傷

逆子訂製鐵棺材！父妹被塞入後丟池塘淹死

夢見自家地下有黃金　老翁挖39m地洞跌落慘死

厄電視台遭蒙面槍手闖入　恐怖畫面全播出

遊隼號流失太多燃料　美公司承認首次登月任務失敗

37歲童顏正妹宣布當阿嬤　網嚇：看起來22

外媒：台灣大選是全球地緣政治秩序關鍵

印度AI公司CEO「悶死4歲兒」 藏屍行李箱

美股摔近160點　台積電ADR跌0.34%

更多熱門

相關新聞

利潔時堅持共好出發員工自主成功

利潔時堅持共好出發員工自主成功

快速變遷的現代，公司文化和職場氣氛是許多求職者極為關注的重點，往往成為留才的關鍵。身為全球規模最大消費品企業之一的利潔時（Reckitt），深刻實踐「自主成功」的理念，賦予員工高度自由和信任，激勵他們挑戰自我並發揮所長，更與團隊「共好」、共同成長茁壯，甚至達到幫助社會、改變世界的目標。

男友離家受訓　女寂寞和男友爸上床懷孕

男友離家受訓　女寂寞和男友爸上床懷孕

陸國安部偵破英MI6間諜活動 涉物色人員供策反

陸國安部偵破英MI6間諜活動 涉物色人員供策反

毛巾1年只洗1次？小心感染、香港腳上身

毛巾1年只洗1次？小心感染、香港腳上身

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

關鍵字：

難民阿富汗英國Jan Gholami養女Zahra Ghulami

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面