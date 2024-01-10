「喝完老婆煮的湯」險死！他急送醫撿回一命　警查出真相更心碎

▲美國一名男子喝下妻子煮的湯後送醫。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州一名73歲男子喝下老婆煮的熱湯後，感覺苦苦的、非常難喝，幾小時後竟嚴重不適，緊急送醫才撿回一命。根據初步調查，他的妻子被詐騙集團的甜言蜜語誘惑，以為在網路上認識男明星，並且立刻陷入熱戀，甚至為與對方發生性關係，不惜毒殺親夫。

每日郵報等外媒報導，這起案件發生在去年12月3日，受害者保羅（Paul Doucette）情況好轉後坦言，妻子「做湯給我喝，但味道不太好……嚐起來很苦。」女兒發現母親羅克珊（Roxanne Doucette）行跡詭異，還用手機與男網友進行可疑對話，截圖後通報警方。

根據法庭文件與對話截圖，男網友傳訊息要求，「妳必須擺脫妳的丈夫。親愛的，我好想妳。」64歲的羅克珊則表示，「做一道美味的湯，特殊的藥水。他回家時會肚子餓的」，端湯給丈夫喝後，甚至補上一句，「老公回家後感覺不舒服。也許我可以領到壽險。」

警方報告指出，羅克珊深信戀愛對象是美國肥皂劇「勇士與美人」（The Bold and the Beautiful）演員托爾斯騰（Thorsten Kaye），但事實上對方只是一名詐騙份子，「她宣稱自己在跟一位明星聊天，而她一直想要見到明星」，除了疑似聽信慫恿而毒殺丈夫，還曾匯錢給這位素未謀面的男網友。

羅克珊聲淚俱下反駁指控，堅稱那碗湯只是放太久了，自己非常思念丈夫，只希望對方趕快回家，「我從未試圖透過任何方式毒害他……我非常非常愛他，並且絕對不會試圖殺害任何人。」這對夫妻已經在小鎮共同生活40年，許多鄰居都不敢置信，警方也呼籲居民不要妄下結論。

儘管保羅的毒物學檢測結果呈現陰性，羅克珊交保獲釋後，仍被下令不准聯繫丈夫、保持100碼（約91公尺）距離、接受心理健康評估、穿戴GPS監測器、除非要看醫生，否則不得離開住家。不過，她後來不僅違反家暴保護令被捕，還因為阻撓警方蒐證，面臨拒捕與襲警指控。

►「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡！自煮料理卻成劇毒 可能原因曝