警察開車撞死人　19歲孕婦辦完性別趴喪命！腹中胎兒「奇蹟存活」

▲美國19歲孕婦被警察撞死，7月大寶寶竟幸運存活。（圖／翻攝自Facebook／Nuskii NuNu）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名休假中的警察6日開車撞上另一輛車，導致車內一名懷有7個月身孕的19歲孕婦不幸身亡，令人驚訝的是她懷中的胎兒經醫生手術後，幸運地被救活。死者的父親在臉書上發文，誓言為女兒討回公道。

根據紐約郵報，這起死亡車禍發生在6日凌晨2點半的達拉斯高速公路（Dallas highway）上，19歲的肯妮迪（Aquazia Kennedy）與另外2人乘坐一輛雪佛蘭Malibu中型轎車，卻意外在中央車道上熄火拋錨，結果遭一輛吉普牧馬人（Jeep Wrangler）吉普車撞上。

▲肯妮迪幾個月前才剛辦完性別趴。（圖／翻攝自Facebook／Nuskii NuNu）

吉普車駕駛是一名休假中的警察，車禍導致肯妮迪與同車的2名乘客重傷送醫。雖然肯妮迪在孩子出世前就不幸在醫院身亡，但醫生盡全力保住了她腹中7月大女嬰的生命，另外2人傷勢仍處於危急狀況，涉及車禍的警察則在接受醫生評估後已經出院。

肯妮迪去年10月在臉書上發布了寶寶性別派對的照片，並且在新年當天慶住了她19歲的生日，她曾發文寫道自己對現在的生活感到很滿足，因為是第一次當媽媽，非常興奮。肯妮迪的父親則發文宣告，要為女兒伸張正義，「我記得她出生時，我在出生證明上簽了名，現在我腦中在想，今天我就快要收到寫著我女兒名字的死亡證明了。」

▲目前警方尚未透露事故是否涉及犯罪。（圖／翻攝自Facebook／Nuskii NuNu）

報導指出，家屬已開設網路募款頁面，向大眾勸募肯妮迪的喪葬費用，另外，這起車禍事故仍在調查中，目前尚不清楚是否涉嫌犯罪。