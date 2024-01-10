不止富到「流油」！沙國發現125km世界級金礦　價值高達1554兆元

▲沙烏地阿拉伯發現新金礦。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

中東沙烏地阿拉伯近日宣佈在麥加（Makkah）發現大量潛在黃金資源，而這座「世界級的超級金礦床」預計長達125公里，黃金價值更可能到達50兆美元（約新台幣1554兆元），讓這座本就靠著油田和寶石礦產致富的國家更加富裕。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯礦業公司（Ma'aden）指出，這座規模龐大的金礦坐落於庫馬省（Al Khurmah）曼蘇拉馬薩拉金礦（Mansourah Massarah）以南約100公里。隨機鑽探所採集的樣品也顯示，每噸樣本的含金量分別為10.4克和20.6克，代表該地區存在高密度金礦。

初步估計顯示，這座金礦的黃金含量高達200多噸，價值可達50兆美元，而當局也計劃在2024年增加對曼蘇拉馬薩拉金礦周邊地區的開採活動。截至2023年底，曼蘇拉馬薩拉金礦已探得近700萬盎司的黃金資源，其年生產力也高達25萬盎司。

報導稱，這是國家礦業公司自2022年啟動「綜合勘探計畫」後的第一個成果。在新發現的金礦開採後，沙烏地阿拉伯預計將迎來新一波黃金開採熱潮，並向市場提供更多黃金。國家礦業公司執行長威爾（Robert Wil）透露，這項重要發現對沙烏地阿拉伯尚未開發的礦資產極其重要，而這也和他們2030年的遠景一致，即將採礦業打造成關鍵的經濟支柱。